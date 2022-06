Le Musée royal de la C.-B. gérera les archives des Sœurs de Sainte-Anne

Les Sœurs de Sainte-Anne acceptent que le Musée royal de la Colombie-Britannique gère l’accès à ses archives, qui contiennent des photos et des documents liés à quatre anciens pensionnats pour Autochtones de la province.

L’accès transparent à tous les dossiers des pensionnats est essentiel aux efforts de vérité et de réconciliation , affirme la présidente-directrice générale du Musée royal, Alicia Dubois, par communiqué. Le transfert et la numérisation accélérés des archives des Soeurs de Sainte-Anne sont un pas positif dans la poursuite collective de la justice.

La congrégation religieuse s’occupait de quatre pensionnats pour Autochtones en Colombie-Britannique, dont le pensionnat de Kamloops, en collaboration avec les Oblats de Marie Immaculé entre 1890 et 1969.

Ses membres ont aussi participé activement à l’établissement et à la gestion de plusieurs hôpitaux et écoles en Colombie-Britannique, indique l’archiviste Genevieve Weber.

Financement d'un poste d'archiviste

En vertu de l’accord dévoilé mardi par le Musée royal, les Soeurs de Sainte-Anne financeront un poste d’archiviste qui participera à la gestion de leurs archives.

Les archivistes au Musée royal de la Colombie-Britannique sont hautement qualifiés pour naviguer les lois provinciales et fédérales sur la vie privée qui régissent l’accès aux documents , explique l’institution par communiqué.

Genevieve Weber ajoute qu’en tant que dépositaire des archives provinciales, le Musée royal a une responsabilité importante en ce qui a trait à l’accès au contenu.

Les chercheurs seront capables de venir et de consulter ces documents et ces références , dit-elle.

La présidente des Soeurs de Sainte-Anne, Marie Zarowny, indique par communiqué croire que l’accès facilité aux archives de la congrégation constitue un pas vers la réconciliation avec les peuples autochtones.