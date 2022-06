Attaque au camion-bélier de London : la famille publie une déclaration

Quelques jours avant le premier anniversaire de l'attaque meurtrière contre une famille musulmane à London, en Ontario, des membres de la famille Afzaal ont exprimé leur douleur persistante face à cette perte, tout en condamnant la violence et la discrimination et en remerciant la communauté pour son soutien.

La tristesse est très profonde lorsque vous réalisez que les personnes qui vous ont donné les meilleurs souvenirs ne sont plus qu'un souvenir , a écrit Umar Afzaal dans une déclaration publiée mercredi au nom des membres survivants de la famille.

Nos souvenirs de vous sont un trésor que nous gardons dans nos cœurs et nous continuons à lutter avec la question de savoir pourquoi vous avez tous dû quitter cette vie.

La déclaration indique également que l'acte odieux qui a coûté la vie aux membres de la famille est encore difficile à comprendre.

Yumna Afzaal, 15 ans, sa mère et son père, Madiha Salman, 44 ans, et Salman Afzaal, 46 ans, ainsi que sa grand-mère, Talat Afzaal, 74 ans, ont été tués le 6 juin 2021 lorsqu’ils ont été happés par un véhicule alors qu'ils faisaient une promenade.

Les policiers pensent que la famille a été ciblée en raison de sa foi musulmane.

Le neveu d'Umar Afzaal a survécu à l'attaque. Les membres de la famille ont demandé que le garçon ne soit pas nommé afin qu'il puisse avoir une vie aussi normale que possible.

La déclaration ajoute : Une année peut sembler si longue, mais sans vous tous, elle est passée en un clin d'œil. Vous nous manquez tous plus que les mots ne peuvent l'exprimer .

La déclaration de la famille reconnaît également le soutien reçu au cours de l'année écoulée.

La famille Afzaal tient à exprimer ses plus profonds remerciements à la communauté de London, en Ontario, pour son soutien continu et sa compréhension. Perdre trois générations de notre famille a été une catastrophe, mais notre communauté s'est unie et nous a donné de l'espoir et de la force. C'est avec cette force que nous avons pu continuer à aller de l'avant.

La déclaration de la famille aborde également la nature de l'incident.

En tant que famille, nous avons toujours cru à l'égalité et à la liberté de toute forme de discrimination fondée sur la race, la couleur ou la croyance , indique le communiqué. À nos yeux, le 6 juin 2021 a marqué un jour où la vie n'a pas seulement été enlevée à quatre personnes innocentes, mais à l'humanité tout entière. Nous, la famille Afzaal, condamnons tout type de violence motivée par la haine. Nous continuons à guérir de cet événement incroyablement tragique que notre famille a enduré.

Les membres de la famille ont ajouté qu'ils ne soutiennent aucune campagne politique, religieuse ou culturelle, qu'ils n'approuvent aucune collecte de fonds au nom de leur famille et qu'ils ont besoin d'intimité, en particulier pour le garçon qui a survécu.

La famille Afzaal continue de placer la plus grande partie de sa confiance et de son soutien dans le système judiciaire canadien, et nous avons hâte de voir la justice rendue.

L'accusé de l'attentat fait face à des accusations de meurtre et de terrorisme. Le procès doit débuter le 5 septembre 2023.

La procureure de la Couronne fédérale, Lisa Matthews, a déclaré à un tribunal de London que l'affaire avait fait l'objet d'un acte d'accusation privilégié le 21 janvier, ce qui signifie qu’il n’y aura pas d'audience préliminaire.

Il y aura un événement spécial le 6 juin à la mosquée de London de 6 h à 8 h 30, puis une veillée à l'angle de Hyde Park et de la route South Carriage à 18 h 30 pour souligner le triste anniversaire.