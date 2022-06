De plus en plus de femmes que nous connaissons, comme des survivantes de violences conjugales, nous appellent pour de l’aide alimentaire, en particulier des femmes qui ont des enfants , énonce d’emblée Hilla Kerner du collectif Vancouver Rape Relief and Women's Shelter.

La fréquence de ce type d'appels à l'aide l'inquiète particulièrement. De mémoire, la militante raconte qu’elle n’a jamais vu la situation aller si mal.

La plupart des demandeuses sont des mères célibataires, qui perçoivent l'aide sociale et qui ont de bas salaires.

Hilla Kerner pense que la province devrait subventionner les producteurs locaux, ce qui rendrait leurs produits abordables aux plus démunis comme les mères célibataires. Photo : Radio-Canada / Audrey Simon

Le collectif leur fournit des cartes-cadeaux de magasins d’alimentation ou effectue des virements Interac pour tenter de sortir les appelantes de l’insécurité alimentaire.

Par conséquent, le budget alimentation du collectif a explosé, confie Hilla Kerner. Nous sommes obligées d’utiliser nos financements indépendants pour les besoins de base des femmes qui n’ont rien à voir avec les violences faites contre elles , déplore-t-elle.

Selon le rapport annuel sur les prix alimentaires de 2022, une facture d’épicerie typique a grimpé de 170 % entre 2000 et 2020.

La pandémie est aussi responsable de l'insécurité alimentaire

Même son de cloche du côté du Downtown Eastside Women’s Shelter. La distribution de repas est le programme le plus important de l’organisme, selon Lisa Curry, la responsable des collectes de fonds. Elle se déroule dans un quartier au centre d’un désert alimentaire.

Malgré l’augmentation des prix, l’association ne veut pas réduire la qualité des aliments et continue de servir de la viande, des produits frais et laitiers, ce qui coûte plus cher, ces derniers temps.

« Donner accès à des repas nutritifs est très important pour nous. » — Une citation de Lisa Curry, responsable des collecte de fonds et des subventions du Downtown Eastside Women’s Shelter

L'inflation alimentaire n'est toutefois pas le seul élément à blâmer, selon Lisa Curry. En effet, la pandémie de COVID-19 a aussi joué un rôle dans la hausse de l'insécurité alimentaire.

En juillet 2021, au moment où le gouvernement a relâché ses restrictions, nous avons constaté que nous aidions 50 % de femmes de plus qu’avant la pandémie , dit-elle.

Poursuivre l'aide malgré tout

Cette pression budgétaire n'est toutefois pas une surprise pour les deux organismes. Déjà en 2021, les auteurs du rapport sur les prix alimentaires prédisaient les effets indésirables de l’inflation sur les organismes venant en aide aux personnes qui souffrent d’insécurité alimentaire pour 2022, notamment la difficulté à satisfaire la demande accrue.

Le coût des aliments est une préoccupation, mais notre programme de repas est le plus important service dont dépendent plusieurs résidents du Downtown Eastside , assure Lisa Curry.

Hilla Kerner est inquiète, car il sera plus difficile de répondre aux besoins des appelantes, le budget du collectif Vancouver Rape Relief and Women's Shelter étant serré. La militante se dit plus inquiète pour toutes ces femmes qui n’ont personne sur qui compter.