Projet de tramway de Québec : des citoyens pourraient saisir la Cour supérieure

L’information a d’abord été rapportée par le Journal de Québec, plus tôt mercredi.

Produit par Me Guy Bertrand et Me André Binette, l'avis juridique, dont Radio-Canada a obtenu copie, soutient que le projet de près de 4 milliards $ est illégal et constitue un détournement de démocratie.

La preuve que nous avons recueillie et la documentation que nous avons examinée, à ce jour, nous permettent de constater que le concept actuel du tramway de Québec [...] n'aurait jamais vu le jour si les autorités municipales de la Ville [...] avaient respecté les principes sous-jacents de la démocratie, tels que la transparence et l'honnêteté des élus dans le cadre de la primauté du droit et si elles n'avaient pas en tout temps pertinent abusé de leurs pouvoirs, avec l'aval du gouvernement de Québec , soulignent les deux juristes.

L’avis juridique a par ailleurs été envoyé au maire de Québec, Bruno Marchand, au premier ministre du Québec, François Legault, et au député fédéral de Québec et ministre de la Santé, Jean-Yves Duclos.

D'une vingtaine de pages, il fait aussi état de conflits d'intérêts à la fois dans l'attribution des contrats et de la part de groupes écologistes, favorables au projet, qui touchent des subventions de la Ville .

On y rappelle aussi que le rapport de 400 pages du Bureau d'audiences publiques sur l'environnement (BAPE) avait conclu qu'il ne pouvait pas recommander le projet.

Même si le projet de tramway proposé constitue incontestablement une amélioration du réseau de transport collectif de la ville sur le plan de l’offre de service, sa capacité à répondre de manière optimale aux défis de mobilité de la ville, et plus largement à ceux de la Communauté métropolitaine de Québec, n’est pas démontrée , pouvait-on lire alors dans le rapport, publié en novembre 2020.

Le BAPE avait aussi invité l'administration Labeaume à refaire ses devoirs.

Saisir la Cour supérieure?

Me Guy Bertrand et Me André Binette concluent qu'il appartient au regroupement de citoyens qui a choisi de se faire appeler Québec mérite mieux de décider s'il veut passer à une autre étape en saisissant la Cour supérieure d'une demande en justice pour faire reconnaître et déclarer [leurs] droits .

Le regroupement de citoyens demande aussi une étude comparative indépendante sur d'autres modes de transports qui prenne en compte les préoccupations du BAPE et de la population.

Par ailleurs, ils veulent qu'un référendum sur le projet soit tenu.

Ces opposants déplorent notamment l'abattage de plus de 5000 arbres, la mise en place de fils électriques qui défigureront le patrimoine, la création d'îlots de chaleur dans le centre-ville, la pollution sonore, des expropriations partielles ainsi que des pertes économiques pour certains commerçants si le projet venait à voir le jour.