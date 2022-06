L’Alberta n’est pas disposée à décriminaliser la possession de drogues, dit Jason Kenney

Dans un communiqué publié mardi après-midi, le premier ministre albertain, Jason Kenney, s’est montré catégorique : L’Alberta, a-t-il dit, ne permettra jamais que [ses] communautés deviennent des repaires pour les cartels et les trafiquants de drogue.

Jason Kenney s’exprimait ainsi après qu'Ottawa et la Colombie-Britannique ont annoncé qu'à compter du 31 janvier 2023, une personne prise en possession de petites quantités de drogues illégales pour usage personnel sur le territoire de la province ne sera ni arrêtée ni mise en accusation. Il s'agit d'une annonce que l’Alberta a suivie de très près compte tenu de sa proximité avec cette province, a-t-il ajouté.

Pour justifier la position de son gouvernement, le premier ministre albertain a expliqué que la décriminalisation de la possession de drogues dures entraînerait une forte augmentation du trafic de drogues et de la dépendance et, par conséquent, une hausse de la criminalité et des incidents liés aux surdoses.

Posture scandaleuse

La déclaration de Jason Kenney mettant en doute l’idée qu'une exemption temporaire à la loi sur les drogues pourrait contribuer à réduire la crise des surdoses est scandaleuse , juge Chris Gallaway, directeur exécutif de Friends of Medicare, une organisation à but non lucratif basée à Edmonton.

Il y a toutes sortes de mythes [autour de cette question], mais il s'agit en réalité d'éliminer la stigmatisation des personnes qui consomment de la drogue et de créer une véritable voie pour [celles d’entre elles] en quête de guérison , a-t-il dit, prenant en exemple les centres de consommation supervisée qui sauvent des vies .

Monty Ghosh est un médecin clinicien qui étudie la problématique de la dépendance aux drogues et, par ailleurs, professeur adjoint aux universités de Calgary et de l'Alberta. Il estime lui aussi que la décision de la Colombie-Britannique d’autoriser la possession de petites quantités de drogues comme les opioïdes, la cocaïne et la MDMA est un pas dans la bonne direction .

« Nous savons que la dépénalisation diminue les mauvais résultats de santé et aide les gens dans [la poursuite de leur] traitement. » — Une citation de Monty Ghosh, médecin clinicien

Monty Ghosh cite l’exemple du Portugal qui a adopté, depuis 2000, une mesure similaire qui a, selon lui, donné des résultats probants puisque, depuis sa mise en œuvre, le pays a connu une forte baisse du nombre de surdoses, ainsi que des taux de VIH et de sida. Il croit donc que l’Alberta doit emboîter le pas à sa voisine, la Colombie-Britannique.

En 2021, l'Alberta a enregistré plus de 1700 décès liés aux opioïdes, un record dans la province.

Avec des informations de Colleen Underwood et de l’émission Calgary Eyeopener