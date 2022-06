Lucien Bouchard convaincu que la souveraineté est la solution pour le Québec

Il s'est exprimé mercredi en marge du dévoilement de la statue du premier ministre Jacques Parizeau, derrière l'Assemblée nationale.

En mêlée de presse après cette cérémonie, il a reconnu que l'ancien parti qu'il a dirigé, le Parti québécois, était dans une posture difficile à quelques mois des élections.

Le PQ est à la traîne, selon ce que suggèrent les sondages. Le Parti libéral et Québec solidaire feraient un peu mieux, mais la Coalition avenir Québec semble dominer.

C'est clair que ça ne va pas bien au PQ , on est d'accord avec ça, mais ça ne va pas bien dans d'autres partis non plus , a-t-il commenté, en ajoutant que les partis sont des véhicules qui peuvent être remplacés, qui durent le temps que ça rend service .

La souveraineté demeure pour lui une nécessité qui doit peut-être pour le moment être revue pour la transformer en d'autres projets , selon ses mots.

« [La souveraineté] est encore d'actualité parce qu'elle est dans le cœur d'un grand nombre de Québécois, mais pas d'une majorité. Elle est dans le mien aussi. Je suis convaincu que c'est la solution. » — Une citation de Lucien Bouchard, ancien premier ministre

Il en veut pour exemple les débats sempiternels avec Ottawa sur plusieurs questions.

Tout devient un problème dans la gestion de l'État québécois à cause de ses relations extrêmement difficiles, probablement impossibles, avec le gouvernement fédéral tel qu'il est conçu.

Il admet néanmoins que la ferveur souverainiste n'est pas ce qu'elle était dans les années 1970 ou 1990.

Celui qui a été chef du PQ et premier ministre de 1996 à 2001 était partisan de la tenue d'un référendum gagnant à l'époque et avait écarté la tenue d'une autre consultation populaire qui aurait pu se solder par un autre revers, après la défaite serrée et crève-cœur de 1995. Il dresse un parallèle entre hier et aujourd'hui.