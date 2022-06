Le recrutement au cœur des enjeux au Salon Industriel de l’Abitibi-Témiscamingue

Pour Manon Rouillier, présidente d’honneur de l’événement, le Salon Industriel représente surtout une occasion de réseauter et de se faire connaître auprès de la clientèle.

Manon Rouillier, présidente d'honneur du Salon Industriel de l'Abitibi-Témiscamingue

Selon Mme Rouillier, des enjeux importants dans les secteurs industriel, manufacturier et de la construction occupent également les échanges entre participants.

Pénurie de main-d'œuvre, pénurie de main-d'œuvre, pénurie de main-d'œuvre, répète-t-elle. On a passé des années, les manufacturiers et les industriels, à mettre l’accent sur l’offre de service, le produit et les brochures. On pensait juste à ça. On a comme oublié ce qu'est la promesse à nos employés.

Conciliation travail-famille et logements

Mme Rouillier estime que la rétention des travailleurs recrutés est certainement mise à mal par le manque de places en garderie et par la pénurie de logements.

Présentement, on veut attirer comme main-d'œuvre des travailleurs étrangers. Les travailleurs étrangers, il faut les loger. Mais présentement, on ne peut pas , précise-t-elle.

Fabrice Coulombe, directeur des ventes et du marketing pour la firme RM Recrutement International

Fabrice Coulombe, directeur des ventes et du marketing pour la firme RM Recrutement International, spécialisée dans la facilitation de l’immigration de travailleurs étrangers, craint de devoir réévaluer l’allocation des logements.

On respecte toujours le ratio d’un travailleur par chambre. Ils peuvent avoir des aires communes, mais ils ont chacun leur chambre. Par contre, on commence à leur parler avec la pénurie de logements de peut-être les mettre deux par chambre , signale M. Coulombe.

Selon Manon Rouillier, du travail reste à faire pour assurer une rétention à long terme des travailleurs.

Le salon industriel se tient à l'aréna Jacques-Laperrière.

Un ralentissement dans la chaîne d’approvisionnement

Tommy Ladouceur, représentant de Longus Équipement, considère que la pénurie de main-d'œuvre se fait davantage ressentir dans les retards récurrents des commandes. Selon lui, le manque de travailleurs, tant à l’échelle régionale qu’internationale, provoquerait un certain ralentissement des opérations.

Il y a des travaux qu’on ne peut pas faire parce qu’on manque de main-d'œuvre. Soit on les prolonge ou on les repousse. C’est sûr que le manque de main-d'œuvre est un enjeu national et même international , affirme Paul Benoît, directeur technique chez GFL Environnement.

Manon Rouillier considère qu’il est important de mettre en lumière ces enjeux préoccupants et d’en parler davantage pour atteindre une solution durable.

Avec les informations de Guillaume Renaud