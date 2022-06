Uber recrute à Sherbrooke 

Dès 11 h, les futurs chauffeurs faisaient la file à l'hôtel Delta pour offrir leurs services.

L’entreprise comporte des avantages pour les conducteurs, soutient Jonathan Hamel, le gestionnaire des affaires publiques de Uber Québec.

Ils appuient sur on pour continuer à travailler, et sur off pour arrêter quand ils en ont assez, explique-t-il. Il y a un tarif de base. Après, ça va avec le kilométrage et la distance. Les chauffeurs reçoivent 75 % de ce montant-là, et Uber a un frais de service qui est de 25 %.

Pour le client, il entre sa destination, il sait à quelle heure il va arriver sur place et combien ça va lui coûter avant même d’accepter et de confirmer la course , ajoute-t-il.

Kenz Badra effectue déjà de la livraison de repas avec le service Uber Eats. Il est candidat pour devenir chauffeur Uber à Sherbrooke. Je commence quand je veux, j’arrête quand je veux, je vais manger au resto quand je veux, et après, je peux continuer à travailler , remarque-t-il.

Moe et Sam Ahmadi sont aussi passés chercher de l’information sur les conditions de travail des chauffeurs à Sherbrooke. Je conduisais pour Uber à Calgary, en Alberta, et un peu aussi à Montréal. Vu que maintenant on est à Sherbrooke et que Uber vient à Sherbrooke, on voulait essayer celui de Sherbrooke , raconte le duo.

Personne de Taxis Sherbrooke n’a souhaité commenter les répercussions potentielles de l’arrivée de Uber en sol sherbrookois.

Avec les informations de René-Charles Quirion