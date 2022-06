Les codes vestimentaires à l’école mis à l’épreuve par le retour du beau temps

Avec le retour du beau temps viennent les vêtements plus légers. Dans les écoles, certains élèves optent pour des tenues légères, ce qui incite les directions à resserrer la vis en instaurant des codes vestimentaires. Les règles déplaisent à certains jeunes, qui y voient une atteinte à la liberté d’expression, mais elles sont bien accueillies par d’autres, qui sont en faveur d’un cadre qui régit l’habillement.

À titre d’exemple, l’école secondaire anglophone Riverside, située dans le secteur d’Arvida à Jonquière, a reconduit son code vestimentaire la semaine dernière.

Ce que je porte en ce moment, je trouve ça raisonnable , a estimé Léa Moffat-Morin, lors du passage de Radio-Canada.

L’élève n’est pas contre le code vestimentaire, mais elle le juge toutefois sévère. Il lui interdit de porter des bretelles spaghetti, des jupes courtes et des chandails qui révèlent une partie du ventre.

La direction estime que des règles s’imposent.

On veut instaurer certaines règles et faire en sorte qu’on les prépare pour le marché du travail plus tard où, parfois, il y a des codes vestimentaires, où parfois il y a des règles à suivre. Le code vestimentaire est une règle qu’on doit suivre ici à l’école, comme toutes les autres règles , a expliqué Marianne Larouche, directrice par intérim de l’École secondaire Riverside.

Marianne Larouche est la directrice par intérim de l’École secondaire Riverside. Photo : Radio-Canada / Steeven Tremblay

Des avis partagés

Chez les élèves, les avis sont partagés. Des adolescentes ont récemment apposé des affiches en guise de protestation.

Ça nous apprend qu’on doit cacher notre corps et qu’on ne peut pas être libre , a jugé l’élève Léa Perron.

Elles peuvent s’habiller comme elles veulent, mais il ne faut pas qu’elles aillent trop loin et arrivent avec des petites brassières. Il faut quand même qu’elles aient un respect pour leur corps , a ajouté pour sa part Mika Lambert.

Chaque entrave au code provoque une intervention.

Quand les enseignants constatent que le code vestimentaire n’est pas conforme, on a des petits papiers qui vont être distribués à l’élève sur lequel il y a un message qui dit : "Tu ne respectes pas la règle liée au code vestimentaire, on te demande donc de remédier à la situation". Mais c’est fait de façon très respectueuse et bienveillante envers les élèves , a poursuivi la directrice par intérim.

Les garçons touchés aussi

À Riverside, les garçons sont aussi concernés par le code vestimentaire et leurs tenues sont encadrées par des règles bien précises. Certains d’entre eux sont toutefois solidaires envers les filles, puisqu’ils estiment qu’elles ont le droit de s’affirmer.

Moi je pense que si les gens veulent s’exprimer par comment ils s’habillent, ils peuvent , a déclaré Benjamin Nepton.

De son côté, Kaleb Laberge-Simard doit retirer son précieux couvre-chef en classe.

Ça ne montre pas des parties de mon corps, c’est juste un chapeau et je ne comprends pas pourquoi je n’ai pas le droit a-t-il protesté.

D’après un reportage de Mélyssa Gagnon