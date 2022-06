Élections provinciales : c’est jour de vote en Ontario

Pour l’occasion, les bureaux de vote sont ouverts entre 9 h et 21 h (heure de l’Est).

Afin de pouvoir voter, chaque électeur doit se rendre à un lieu de vote précis, qui lui a été assigné, au sein de sa circonscription. Au total, il y a plus de 7000 lieux où voter dans la province et 10 752 406 électeurs sont inscrits cette année sur la liste électorale, selon Élections Ontario.

Nous encourageons les électeurs à vérifier l'emplacement de leur bureau de vote le jour du scrutin avant d'aller voter, en saisissant leur code postal dans le Service d'information aux électeurs à l’adresse elections.on.ca  (Nouvelle fenêtre) , en téléchargeant l'application Élections Ontario ou en consultant leur carte d'information de l'électeur , indique Élections Ontario dans un communiqué.

L’agence explique que les personnes inscrites sur la liste des électeurs devraient avoir reçu une carte d’information de l’électeur par la poste.

Lors du vote, ces personnes pourront simplement apporter cette carte et présenter une pièce d’identité avec leur nom.

Les personnes qui n’ont pas reçu leur carte devront cependant présenter une pièce d'identité indiquant à la fois leur nom et leur adresse personnelle actuelle, précise Élections Ontario sur son site Internet.

Au total, plus de 55 000 travailleurs électoraux seront déployés à travers la province.

Un peu plus de 1 066 500 Ontariens ont d’ailleurs déjà voté par anticipation, soit 9,92 % des électeurs admissibles.

Des électeurs heureux de pouvoir exprimer leur voix

James Anok, un électeur qui habite à Toronto, est heureux de pouvoir participer à l’élection. Je pense que nous avons souvent l'impression de ne pas contrôler ce qui se passe au gouvernement. Mais les élections, c’est la seule fois où nous avons l’occasion d’exprimer notre voix et de choisir des personnes qui représentent nos points de vue , dit-il.

Pour cet électeur, voter est aussi une affaire de famille.

Ses parents, Gloria et Joe Anok, ont immigré au Canada en 1965 et, après avoir obtenu leur citoyenneté, ils n’ont pas manqué une seule élection.

Ils sont originaires de Macao et de Hong Kong, qui étaient deux colonies à l’époque. Quand vous êtes un sujet colonial, toutes vos règles et toutes vos lois viennent de l’étranger. Vous n’avez pas vraiment de voix au sein du gouvernement. Mes parents ont choisi de s’installer au Canada, car ils voulaient avoir leur mot à dire. Ils ont donc toujours été très enthousiastes à l'idée de participer aux élections et d'avoir une voix dans la société dans laquelle ils vivent. J’essaie de m’inspirer d’eux , raconte-t-il.

Depuis qu'ils sont devenus citoyens canadiens dans les années 1960, Joe et Gloria Anok se font un point d'honneur de voter à toutes les élections. Cette année, ils ont voté par la poste en Ontario. Photo : James Anok

De leur côté, Melanie Barclay-Wood et Ben Wood, qui forment un couple, ont voté par anticipation dans leur circonscription à Ottawa.

Si on ne se sert pas de ce privilège qui nous est donné, on laisse toutes les autres personnes décider pour nous , juge Ben Wood, qui estime que les décisions du gouvernement le touchent directement en tant que travailleur du milieu de la santé.

Ben Wood a déjà voté par anticipation dans sa circonscription à Ottawa. Près de 10 % des électeurs admissibles ont choisi de voter par anticipation en Ontario. Photo : Ben Wood

Sa femme Melanie Barclay-Wood, elle, travaille dans le milieu de l’éducation. Quand vient le temps de voter, elle ressent une responsabilité particulière envers ses élèves.