Brigitte Haentjens prépare Rome, une pièce de… 6 heures

Seriez-vous prêt à vous asseoir au théâtre pendant six heures? C’est le pari complètement fou que fait la metteuse en scène Brigitte Haentjens avec Rome, une épopée de six heures qui réunira cinq tragédies de Shakespeare et verra défiler plus de 25 comédiens et comédiennes sur scène.

On s’entend, c’est vraiment de la folie, [...] mais pourquoi pas? , affirme Brigitte Haentjens au téléphone, à moins d’un an de la première représentation de sa nouvelle pièce à l’Usine C, prévue pour le mois d’avril 2023.

Rome réunira dans une même soirée Le viol de Lucrèce, Coriolan, Titus Andronicus, Jules César et Antoine et Cléopâtre, cinq tragédies de William Shakespeare qui ont été traduites et adaptées pour l’occasion par le dramaturge et scénariste Jean Marc Dalpé.

Coproduite par Sibyllines, compagnie fondée par Brigitte Haentjens, et le Théâtre français du Centre du Théâtre d’Aujourd’hui, la pièce proposera au public de plonger dans l’ascension et la chute de la civilisation romaine. Je voulais qu’on considère ça comme une sorte d’épopée de l’histoire de Rome ou de la démocratie, dépendamment de quel côté on se penche , résume la metteuse en scène.

La pièce mettra en vedette un nombre impressionnant d’interprètes, dont Paul Ahmarani, Marc Béland, Céline Bonnier, Leïla Donabelle Kaze, Sylvie Drapeau, Irdens Exantus, Sébastien Ricard et plusieurs autres.

Brigitte Haentjens saute à pieds joints dans la tragédie shakespearienne. Photo : Mathieu Rivard

Faire confiance au public

Si elle admet que la présentation d’une pièce de six heures peut sembler exigeante, Brigitte Haentjens, qui ambitionne de faire du théâtre pour le grand public, croit que les gens seront prêts à relever le défi. C’est sûr que le théâtre a toujours été exigeant, ce n’est pas de la chanson, ce n’est pas du cinéma, ça demande quand même une vigilance. Mais je ne m’inquiète pas pour ça , explique-t-elle.

La pièce sera entrecoupée d’au moins deux entractes, qui seront placés de façon à garder une fluidité entre les cinq tragédies de Shakespeare. On voulait que ce soit une histoire continue, donc ça se peut très bien que les entractes ne soient pas à la fin d’une pièce, ou au milieu. On veut faire en sorte qu’il y ait de la fluidité dans tout ça.

Place à la relève et à la diversité

Sur les 27 comédiens et comédiennes qui fouleront les planches de l’Usine C, près de la moitié sera issue de la relève. C’était très important pour moi. Je voulais travailler avec des gens qui sont des complices depuis de longues années, mais je trouvais ça important que les jeunes soient dans la salle aussi , affirme Mme Haentjens.

« C’est ça, la beauté du théâtre. Un jeune qui sort d’une école de théâtre et qui se retrouve à jouer avec Marc Béland, sur un pied d’égalité, c’est formidable. » — Une citation de Brigitte Haentjens

Ce souci d’égalité se retrouvera également dans les rôles. Les interprètes incarneront différents personnages selon la pièce de Shakespeare qui sera mise de l’avant, et la metteuse en scène promet que les premiers rôles ne seront pas tous accordés aux mêmes personnes. Si tu joues Coriolan, dans la pièce d’après tu fais un petit rôle. Tout le monde est là tout le temps, en fait , résume la metteuse en scène.

Il y a des femmes qui jouent des hommes aussi, parce que chez Shakespeare souvent, les beaux rôles sont masculins, donc je voulais qu’il y ait un mélange.

Et pourquoi avoir choisi de s’intéresser à l'œuvre de Shakespeare pour cette entreprise monumentale? Pour Brigitte Haentjens, la réponse à cette question réside d’abord dans la profondeur extrême des textes du dramaturge britannique.

Ce que j’aime chez Shakespeare, ce sont les paradoxes. Ce n’est pas "le peuple est bon et les autres sont nuls", il y a toujours plusieurs versants aux choses.

Avec le texte final de Jean Marc Dalpé en main, la metteuse en scène est présentement en phase de laboratoire d’exploration avec les comédiens et comédiennes. L’équipe commencera à répéter au mois d’août et la pièce Rome sera présentée du 5 au 16 avril prochain. Les billets sont déjà en vente sur le site de l’Usine C  (Nouvelle fenêtre) .