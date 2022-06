Des activistes veulent que les hôpitaux recueillent des données démographiques

Le réseau d’hôpitaux Hamilton Health Sciences (HHS) s'apprête à lancer samedi un nouveau système de gestion informatisée des dossiers d'une valeur de 175 millions de dollars. Or, certaines personnes qui ont fait partie d'un comité sur l'équité, la diversité et l'inclusion affirment que le système ne recueille pas certaines données qu’elles jugent essentielles.

Le nouveau système s'appelle Epic. Il doit améliorer la manière dont le HHS recueille, stocke et gère les informations cliniques tout en améliorant la sécurité des patients. Il s'agit du plus gros investissement jamais réalisé par le HHS dans son infrastructure informatique.

Les prestataires de soins de santé disposeront d'une image unique et imbriquée du dossier médical du patient, y compris les médicaments, les problèmes, les allergies, les résultats de laboratoire, l'imagerie, les visites précédentes et les antécédents médicaux , indique le site web du HHS .

Il disposera également d'une banque de données contenant plus de 60 millions de patients anonymes qui aidera les professionnels de la santé à rechercher des modèles dans les données des patients.

Mais Lyndon George, directeur exécutif du Hamilton Anti-Racism Resource Centre [HARRC, Centre de ressources ant-racisme de Hamilton, traduction libre], affirme que le HHS n'a pas encore intégré de données raciales et socio-économiques dans Epic.

Il affirme qu'il faisait partie du comité équité, diversité et inclusion du réseau HHS et que plusieurs personnes au sein du comité ont demandé l'inclusion de ces données dans Epic.

Nous voulons voir la race, l'origine ethnique, le handicap, le sexe, l'orientation sexuelle, la langue, depuis combien de temps sont-ils au Canada. [...] Ces informations démographiques nous aideraient à comprendre qui reçoit des soins et qui reçoit quel type de soins , a-t-il déclaré à CBC Hamilton lundi.

M. George a envoyé une lettre au président et chef de la direction du HHS , Rob MacIsaac, lundi, l’exhortant à prendre des mesures.

Selon les statistiques du bureau de santé publique de Hamilton, les personnes de couleur représentent 51 % des cas de COVID-19 alors qu'elles ne constituent qu'environ 19 % de la population totale de la ville.

La direction de HHS a refusé une demande d’entrevue au sujet de ces préoccupations, mais a déclaré dans un communiqué que la collecte de données fondées sur la race est une priorité .

Des ressources ont été mises de côté pour soutenir l'engagement, la planification et la formation nécessaires pour recueillir, utiliser et gérer ces informations en toute sécurité , peut-on lire dans la déclaration envoyée par courriel.

Nous sommes déterminés à y parvenir dans les mois qui suivront la mise en service de notre nouveau système d'information hospitalier, le 4 juin.

Des membres inquets

Ameil Joseph, professeur agrégé de l'Université McMaster qui étudie « la théorie critique de la race », affirme qu’il faisait lui aussi partie du comité équité, diversité et inclusion du réseau HHS .

M. Joseph affirme avoir depuis quitté le comité et qu’il n’est pas le seul à l’avoir fait.

Je pense que les gens partaient parce qu'ils pensaient que le groupe de travail était là pour avoir une représentation diversifiée des membres de la communauté et des employés et [...] pour fournir des conseils au président. [...] Or HHS a souvent décidé de prendre ses propres décisions plutôt que de s'appuyer sur cette rétroaction , a déclaré M. Joseph.

Selon lui, Epic est un système qui a la capacité d'inclure ces données. Il ajoute croire qu’il aurait été possible de les intégrer avant le lancement de samedi.

Je suis déçu, mais ce sentiment ne m’est pas nouveau.

Cole Gately, président fondateur de la Trans Health Coalition Hamilton [Coalition de santé trans de Hamilton, traduction libre], a déclaré que le HHS devrait en faire davantage.

Les membres de la communauté trans, non-binaire et de genre divers sont fréquemment nommés [avec des noms et des pronoms incorrects] dans leurs interactions avec les prestataires de soins de santé. L'utilisation de noms et de pronoms corrects est une composante essentielle de soins de santé sûrs et équitables , a-t-il déclaré dans un communiqué de presse émis par l’organisme.