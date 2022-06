La rétrospective General Idea en cinq œuvres marquantes

La diversité de l’identité sexuelle et de genre, la culture populaire et l’émergence du sida sont au cœur des créations du collectif canadien General Idea. À travers plus de 200 œuvres, la rétrospective présentée au Musée des Beaux-Arts du Canada (MBAC) dès vendredi retrace le parcours de ces trois artistes. Visite guidée en cinq œuvres marquantes, avec le commissaire de l’exposition Adam Welch et l’adjointe à la conservation Ivana Dizdar.