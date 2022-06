Deux fois et demie la moyenne de pluie en mai au Lac-Saint-Jean

En mai, le Lac-Saint-Jean a bel et bien reçu une quantité exceptionnelle de pluie, alors que le total de 173,6 mm représente deux fois et demie la moyenne habituelle pour le mois.

C’est ce qui a été mesuré à la station météorologique de l’aéroport de Roberval.

Selon le météorologue d’Environnement Canada, André Cantin, la normale est de 69 mm.

Les précipitations se sont concentrées lors de deux événements distincts. Tout d’abord, du 15 au 17 mai, il y a eu un total de 69,8 mm de pluie. C’est alors que le niveau du lac Saint-Jean a commencé à grimper au-delà du seuil permis pour Rio Tinto. Cette quantité d’eau a été reçue à peu près au moment où la pointe de crue était déjà prévue par l’entreprise, en raison de la fonte des neiges.

C’est la combinaison des deux événements qui a été jugée exceptionnelle par Rio Tinto. André Cantin avait aussi la même analyse mercredi. Des records de chaleur avaient également été battus dans les jours précédents, ce qui avait contribué à la fonte accélérée du couvert de neige qui était plus imposant que la normale. Il avait même fait 32,8 degrés Celsius le 13 mai à Roberval.

L'eau a même traversé la chaussée à la hauteur du chemin François-Girard entre le Village historique de Val-Jalbert et Roberval en raison des fortes pluies. Photo : Gracieuseté de Guylaine Coulombe

Par contre, les pluies ont été encore plus abondantes une dizaine de jours plus tard. Les 26 et 27 mai, il y a eu 85 mm de pluie, dont presque 65 pour la seconde journée. Toutefois, comme le lac Saint-Jean avait déjà amorcé sa descente, l’impact a été moins senti.

Il y a toutefois eu des dommages à quelques endroits à Roberval. Le 27 mai, la circulation s’était faite en alternance sur la route 169 en raison d’eau abondante qui s’écoulait sur la chaussée depuis une pente en bordure du lac. Un léger glissement de terrain avait aussi été constaté sur le boulevard de l'Anse et une partie de la route du chemin de la Croix avait été emportée.

Moins au Saguenay

Pour ce qui est du Saguenay, le total de pluie n’a dépassé que de 25 % la moyenne. La station météo de la base de Bagotville a calculé 100,4 mm de pluie en mai, contre une moyenne de 80,8.

Du 26 au 28 mai, le total de pluie s'est établi à 61,5 mm, dont 33,8 le 26. Des fermetures diverses avaient notamment touché la route 172 au Saguenay. Le pont sur la rivière Shipshaw a été inaccessible durant quelques jours alors que Produits forestiers Résolu avait dû abaisser le niveau d'eau du lac Sébastien. La 172 avait aussi été bloquée entre Sainte-Rose-du-Nord et Sacré-Coeur alors que l'eau empiétait sur la chaussée à quelques endroits.

Le niveau de la rivière Shipshaw inquiétait le ministère des Transports du Québec. Photo : Radio-Canada / Rémi Tremblay

Pour ce qui est des températures, il a fait légèrement plus chaud en mai dans la région. Le mercure moyen a été de 11 degrés, soit un degré de plus que les normales (9,9).

Avec des informations de Mélanie Patry