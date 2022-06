Un centre chirurgical pour la Nation crie d’Enoch près d'Edmonton

Un centre chirurgical privé ouvrira ses portes en 2023 dans la réserve de la Nation crie d'Enoch près d'Edmonton et offrira des opérations de remplacement des genoux et des hanches.

Selon le premier ministre, Jason Kenney, ce centre chirurgical sera un des premiers à ouvrir sur le territoire d’une Première Nation au Canada.

Ce partenariat unique avec une Première Nation signifie que des milliers d'Albertains pourront avoir leur arthroplastie de la hanche et du genou dans un établissement à la fine pointe de la technologie. C'est un excellent exemple de l'approche novatrice de l'Alberta pour réduire les temps d'attente et travailler avec les collectivités pour accroître la capacité chirurgicale , a lancé M. Kenney.

Selon le gouvernement, ce centre fera augmenter de 17 % le nombre d’interventions orthopédiques dans la région d'Edmonton par rapport à 2019-2020. Les économies prévues seront de l'ordre de 20 % pour chaque intervention effectuée dans l'établissement privé plutôt que dans un hôpital.

Selon la province, environ 22 900 patients attendent actuellement une chirurgie orthopédique en Alberta. Parmi eux, 18 %, environ 4000 patients, attendent une arthroplastie de la hanche et 35 %, environ 8000 patients, attendent une arthroplastie du genou.

Cette annonce est une première étape clé d'un long cheminement. Nous sommes impatients d’avancer avec nos partenaires pour redéfinir la prestation des soins de santé en Alberta et au-delà , a souligné William Morin, le chef de la Nation crie d'Enoch.

Dans le dernier budget, l’Alberta a réservé 133 millions de dollars sur trois ans pour l’Alberta Surgical Initiative afin d'augmenter les interventions chirurgicales dans les centres privés, mais aussi dans le milieu hospitalier.

La communauté d'Enoch était l'une des six Premières Nations de l'Alberta à avoir reçu une subvention de 50 000 $ du gouvernement de l'Alberta en 2020 pour l’aider à élaborer un projet cadrant avec cette vision.

Le centre Enoch Cree Nation and Surgical Centers Inc sera construit sur les terres de la communauté. Le projet devrait être terminé dans environ 14 mois et les premières opérations sont prévues pour 2023.

L’opposition dénonce la privatisation des services en santé.

Le Parti conservateur uni continue de détourner les ressources chirurgicales de notre système public vers les opérateurs et actionnaires privés , a lancé le critique en santé pour le Nouveau Parti démocratique, David Shepherd.