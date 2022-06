Une jeune femme raconte avoir été agressée sur le pont de Matapédia

Entourée de la présence protectrice de ses parents dans la cour arrière de leur résidence de Saint-Arthur, au Nouveau-Brunswick, Valérie Trudel-Guindon parle lentement. Chaque mot la ramène à ce qu'elle a vécu, mais elle sait que son témoignage est important.

La jeune femme de 21 ans raconte s'être rendue sur le pont ferroviaire de Matapédia vers 21 h lundi.

Je connaissais cette place là parce que tout le monde va pêcher là. J'allais juste regarder l'eau, j'attendais mon chum pour qu'on aille souper au camping , explique-t-elle.

Le secteur du pont ferroviaire de Matapédia est très populaire auprès des marcheurs et des pêcheurs. Photo : Radio-Canada / Roxanne Langlois

La jeune femme explique n'y être restée que 15 minutes avant de décider de retourner dans sa voiture. C'est à ce moment que quelque chose aurait attiré son attention.

J'ai vu un homme s'en venir du bord du Nouveau-Brunswick. Il était habillé en noir, je ne voyais pas ses yeux, et il a décollé en courant vers moi. J'ai couru, il m'a pognée par en arrière par le chandail, je suis tombée, il a essayé de me lever par mon chandail, il a tout déchiré mon chandail et mes culottes , raconte-t-elle d'une voix tremblante.

Valérie Trudel-Guindon explique s'être débattue en donnant des coups de poing et des coups de pied, puis s'être remise à courir. Or, elle dit avoir trébuché sur les rails et s'être frappée la tête en tombant, ce qui lui aurait fait perdre conscience quelques instants.

Quand je me suis réveillée, le gars s'en allait de nouveau vers le Nouveau-Brunswick et un train s'en venait , indique-t-elle.

Elle estime que c'est ce train qui aurait effrayé son agresseur présumé, et l'aurait sauvée.

« Je suis contente de m'en être sortie, mais c'est traumatisant... Je veux dire aux filles, et aux gars, de faire attention. » — Une citation de Valérie Trudel-Guindon

La jeune femme raconte ensuite avoir rejoint son véhicule, verrouillé les portes et contacté immédiatement son conjoint qui a alerté les policiers et s'est empressé de venir la rejoindre.

Une famille sous le choc

Valérie Trudel-Guindon a déposé une plainte officielle auprès de la GRC qui aurait ouvert une enquête. Le service des communications de la GRC n'a toutefois pas donné suite à nos demandes d'entrevue.

Le père de Valérie, Daniel Guindon, est lui aussi encore sous le choc.

Je suis content que notre petite fille soit à la maison, mais on a encore de la misère à le digérer. C'est notre seule fille , souligne-t-il.

Valérie Trudel-Guindon et son père, Daniel Guindon, ont encore de la difficulté à parler des événements de lundi soir, mais tiennent à prévenir leur communauté. Photo : Radio-Canada / Roxanne Langlois

C'est notre communauté, on veut aller prendre une belle marche tranquille, mais il faut toujours être alerte. C'est frustrant à dire, mais surtout une femme , ajoute M. Guindon.

« Je vois déjà un changement en elle, elle n'est plus aussi confiante, plus nerveuse. Mais je suis content d'avoir notre bébé, ça aurait pu être pire... Je suis fière d'elle, c'est une survivante, pas une victime. » — Une citation de Daniel Guindon, père de Valérie Trudel-Guindon

Il précise que, comme Valérie, il ne veut pas effrayer la population, mais tient à ce que les gens soient informés de la situation pour qu'ils demeurent vigilants.

C'est aussi le message que souhaite envoyer la mairesse de Matapédia, Nicole Lagacé, qui dit prendre la situation au sérieux et appelle à la prudence.

Par contre, elle ne souhaite pas décourager ses citoyens de fréquenter l'endroit. Je ne suis pas à l'étape d'alerter les gens, on espère que c'est vraiment un événement isolé , indique-t-elle.

La mairesse de Matapédia, Nicole Lagacé, indique que la Sûreté du Québec lui a confirmé qu'il y aurait davantage de patrouilles dans le secteur (archives). Photo : Radio-Canada / Roxanne Langlois

La mairesse dit avoir pris connaissance des événements le lundi soir sur les réseaux sociaux.

Elle a ensuite contacté la Sûreté du Québec pour confirmer les faits et s'assurer qu'il y aurait davantage de patrouilles dans le secteur du pont ferroviaire. Ce n'est pas considéré comme un lieu à risque, c'est un lieu assez fréquenté pendant la journée , précise-t-elle.

Les gens vont pêcher en bordure de la rivière, d'autres vont marcher, il y a un petit sentier ornithologique, donc il y a quand même assez de circulation pendant la journée, mais en soirée, un peu moins , explique Mme Lagacé.

Avec les informations de Roxanne Langlois