Un été difficile en perspective pour les hôpitaux de Chaudière-Appalaches

Selon le docteur Jean Lapointe, urgentologue et directeur adjoint des services professionnels au CISSS de Chaudière-Appalaches, c’est avant tout le manque d’employés qui pose problème.

Ça va être difficile. Il faut donner congé un peu à notre personnel et notre personnel, on n'en a pas beaucoup alors c'est de gérer tout ça. L'été va être difficile.

Les effectifs pourront cependant prendre des vacances cet été, estime le docteur Lapointe. Un repos bien mérité avant un automne qui s’annonce chargé.

Pas de places

Bien que les taux d'hospitalisation liés à la COVID-19 soient en baisse, le nombre de patients augmente, eux qui ont parfois tardé avant de venir à l’hôpital.

Nos hôpitaux sont engorgés. Beaucoup de cas dû à la COVID. Les patients arrivent beaucoup plus malades. Les cancers sont plus avancés. [...] Les patients, étant plus malades, restent plus longtemps, des fois, à l'hôpital , explique le docteur Lapointe.

De nombreuses personnes sont également en attente d’une place dans les CHSLD ou les résidences pour personnes âgées (RPA) qui ont fermé en masse dans les dernières en raison du manque de personnel.

En attendant, elles trouvent refuge dans les hôpitaux, sur qui la pression augmente, toutes comme celles qui ne nécessitent plus de soins particuliers, mais qui doivent demeurer à l’hôpital.

« À cause justement de la COVID qu'on a vécue, nos RPA , nos CHSLD , il n'y a pas de place. » — Une citation de Dr Jean Lapointe, urgentologue et directeur adjoint des services professionnels au CISSS de Chaudière-Appalaches

Il y a aussi des raisons d’être optimiste, pense Jean Lapointe. Il cite en exemple les soins intensifs qui n’accueillent aucun cas de COVID-19, à l’heure actuelle, dans les établissements de Chaudière-Appalaches.

Le Dr Lapointe croit qu’un retour à la normale devra attendre encore un peu.

On en a pour quelques années, j'ai l'impression. On va avoir de l'ouvrage, on met les bouchées doubles , dit-il.

