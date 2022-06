Schiste : un PDG intéressé à étendre ses activités, mais pas sans acceptabilité sociale

Le mois dernier, le premier ministre du Nouveau-Brunswick a dit qu’il souhaitait réexaminer le moratoire, en vigueur depuis 2014. La nouvelle a fait sursauter les partis d'opposition et les opposants à la fracturation.

Mais cette ouverture de la part de Blaine Higgs plaît à certains, comme Jason Jaskela, le PDG de Headwater Exploration.

Cette entreprise basée à Calgary était auparavant connue sous le nom de Corridor Resources. Elle exploite des puits de gaz de schiste dans la région de Sussex – dans le gisement du ruisseau Hiram – depuis plusieurs années, mais n’effectue plus de nouveaux forages ou de fracturation.

Avant l'imposition du moratoire par le gouvernement libéral de Brian Gallant, Headwater Exploration prévoyait étendre ses activités dans cette région.

Si le moratoire n’avait pas été imposé en 2014, nous aurions foré environ de 10 à 12 [nouveaux] puits , dit-il en entrevue.

Si le moratoire était levé par Blaine Higgs, l’entreprise songerait à renforcer sa présence dans la région Sussex en y forant de nouveaux puits, selon Jason Jaskela.

Il ajoute qu'il est aussi ouvert à l'idée de développer des projets ailleurs dans la province. Plus précisément dans la région de Hillsborough, près de Moncton, où se trouve l'important gisement du ruisseau Frederick. Il n'a toutefois pas de plans de cette nature pour l'instant.

Jason Jaskela, PDG de l'entreprise albertaine Headwater Resources Photo : Radio-Canada

Dans le cas du ruisseau Frederick, on chercherait à faire un partenariat avec une plus grosse entreprise multinationale qui a plus de capital à déployer. Il va falloir une quantité importante de capital pour exploiter cette ressource de façon appropriée , dit-il.

Pas sans l'accord des communautés

Selon lui, ni Headwater Exploration, ni les autres joueurs de l’industrie ne voudront relancer l’exploration et l’exploitation des gisements de gaz de schiste au Nouveau-Brunswick avant que des consultations soient effectuées en bonne et due forme par le gouvernement provincial.

Il faut que ce soit appuyé par les gens du Nouveau-Brunswick. Et s’ils ne le font pas, franchement, ça ne va pas arriver. Je pense que personne ne va prendre un risque et déplacer de l’équipement ou essayer d’aller de l’avant avec un projet qui n’est pas accepté par les gens du Nouveau-Brunswick , explique-t-il.

Lorsqu’on lui demande s’il croit que la population du Nouveau-Brunswick est plus chaude à l’idée de la fracturation hydraulique qu’avant l’imposition du moratoire – période au cours de laquelle on avait assisté à la montée d’un important mouvement d’opposition dans la province – il reconnaît qu’il ne le sait pas.

Des policiers et des manifestants sur la route 134 à Rexton, au Nouveau-Brunswick, en octobre 2013. Photo : CBC / Karen Reid-LeBlanc

Honnêtement, je ne connais pas la réponse à cette question. Il faudrait aller sur la route, organiser des assemblées et comprendre quels sont les défis.

Il se dit que si la population était plus informée sur l’industrie et sur la fracturation hydraulique, elle serait peut-être plus ouverte à la levée du moratoire.

Je pense qu’il faut encore faire de l’éducation pour montrer, ou pour aider les Néo-Brunswickois à voir, que c’est vraiment de l’énergie propre, que ce sont d’excellentes techniques qui n’ont pas d’effets négatifs sur l’environnement. L’éducation est très importante et je pense qu’il y a encore des lacunes de ce côté.

Des gisements plus attrayants qu’avant l’imposition du moratoire

Lorsqu’il a dit vouloir réexaminer le moratoire, Blaine Higgs a noté que les conditions ont changé depuis son imposition. Les prix du gaz ont notamment augmenté en flèche, après avoir stagné pendant des années.

Jason Jaskela rappelle que son entreprise souhaitait forer de nouveaux puits au Nouveau-Brunswick avant le moratoire, et ce, même si les prix du gaz n’étaient bien moins élevés qu'aujourd'hui.

Corridor Resources a commencé à extraire du gaz naturel dans la région de Sussex en 1999. Photo : Radio-Canada / Pierre Fournier

Mais il reconnaît que la flambée des prix rend certains gisements encore plus attrayants.

Jean-Thomas Bernard, professeur auxiliaire au département de science économique de l’Université d’Ottawa, explique que l’évolution du marché change en effet la donne. Il n’est pas étonné de voir Blaine Higgs réfléchir à voix haute à la levée du moratoire sur la fracturation hydraulique.

Lorsqu'on regarde la situation économique, je pense que ce n’est pas surprenant , dit-il.

C’est qu’après des années stagnation, les prix ont monté en flèche au cours des dernières semaines. Et l’Europe a soif de gaz naturel afin de tenter de réduire sa dépendance aux hydrocarbures russes.

Il faut dire que le prix du gaz naturel avait été très bas depuis ce qu’on appelle la révolution du gaz de schiste, qui a pris ampleur autour de 2008. Et depuis ce temps-là, le prix a chuté en Amérique du Nord [...] Aujourd’hui on revient à ces niveaux-là pour la première fois depuis plus de 12 ans , explique-t-il.

Avec la remontée des prix au cours des derniers mois, certains gisements, comme ceux du Nouveau-Brunswick, deviennent naturellement plus attrayants pour l’industrie.