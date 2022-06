Moratoire sur la coupe d’arbres sur le campus de l’UQAR à Rimouski

Ce dénouement correspond aux attentes de la communauté universitaire de l' UQAR .

Mercredi matin, lors d'une rencontre avec l'administration de l'université, les étudiants ont appris qu'ils seront consultés pour le projet qui vise à réaménager la circulation sur le campus.

Les travaux visent à défaire le rond-point de l'allée centrale et l'aménagement d'une boucle pour faciliter le transport actif et collectif. La version initiale comprenait aussi l'abattage d'arbres matures, ce qui a soulevé la grogne des étudiants.

L’administration de l’université est prête à réexaminer ses plans avec la firme d’architecture qui a conçu le projet.

En fait, il faut savoir que ces arbres-là sont là depuis bien avant la fondation de l'université. Donc, c'est un héritage. Ça a une valeur, une armature qui n'est pas comparable à des arbres juvéniles qu'on va planter dans le projet d'aménagement , soutient Alice Atikessé, une étudiante à la maîtrise en écologie végétale à l' UQAR .

Vue aérienne du projet de réaménagement de la circulation devant l'Université du Québec à Rimouski (UQAR). Photo : Université du Québec à Rimouski

Le vice-recteur responsable du dossier voit d’un bon œil la participation des étudiants dans la création du nouveau schéma d’aménagement de l’université.

Par ailleurs, le paysage de l’ UQAR est appelé à changer au cours des prochaines années avec l’ajout de la faculté de médecine vétérinaire qui accueillera ses premiers étudiants en 2024.

Les étudiants ont soumis de nombreuses idées, notamment l'ajout d'arbres fruitiers, sur le terrain de l'université.

Ces idées pourraient accélérer la plantation d’arbres sur le campus, selon le vice-recteur Benoît Desbiens.

J'ai pris le temps, cette semaine, de faire le tour du campus et de regarder. Je me suis dit "mon dieu! On a beaucoup d'arbres!" On a quand même de beaux endroits verts et tout ça. Puis, on va encore améliorer ça , ajoute le vice-recteur Benoît Desbiens.

Les étudiants souhaitent aussi que l’université alloue un budget plus substantiel à l’entretien de ses arbres pour s'assurer que les nouveaux spécimens plantés survivent au climat bas-laurentien.

Avec les informations d'Isabelle Damphousse