Une coalition propose un centre récréotouristique sur l’ancien champ de tir de Tracadie

Une nouvelle coalition regroupant six organisations propose de transformer l’ancien champ de tir de Tracadie en un centre récréotouristique majeur dans la Péninsule acadienne.

La Coalition de l'ancien champ de tir de Tracadie regroupe le Club de motoneige de la Péninsule acadienne, le Club VTT La Randonnée nord-est, le Club chasse et pêche de la Grande rivière Tracadie, le Centre plein air Les Gailurons, l’International Mountain Bicycling Association du Canada et Kayak Péninsule.

En tout, ces associations représentent plus de 2000 personnes dans la région.

Le président de la coalition est Frédérick McLaughlin de Kayak Péninsule.

Le groupe veut proposer un plan d'aménagement intégré du territoire de l’ancien champ de tir de Tracadie. Il demande à la ministre de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches Margaret Johnson d’imposer un moratoire sur tout développement de bleuetières – chose qu’elle a déjà refusée – et d’accorder du temps à la coalition pour faire une étude de faisabilité.

« Nous avons tous comme point commun l’utilisation récréotouristique. Nous proposons un projet écoresponsable de grande envergure qui fait la promotion du bien-être, de la santé physique et de la santé mentale de nos citoyens. » — Une citation de Frédérick McLaughlin, président de la Coalition de l'ancien champ de tir de Tracadie

Il précise que la coalition n’est pas contre l'idée de créer des bleuetières dans l’ancien champ de tir. Il est convaincu que les deux peuvent cohabiter dans ce secteur et il se dit prêt à discuter.

L’idée de mettre sur pied un projet de développement d'un centre de plein air à l'entrée de l’ancien champ de tir de Tracadie (secteur Leech) comprendrait un chalet d’accueil avec location d’équipement de plein air, des pistes pour vélo de montagne toutes saisons, des descentes de canot, des pistes de raquette et de randonnée pédestre, des sentiers de VTT et de motoneige, un camp de plein air pour les jeunes, un endroit désigné pour les camions à quatre roues motrices, des chalets louables à l’année (dômes ou chalets dans les arbres), ainsi que des endroits réservés pour la chasse et la pêche.

Appui demandé de la Ville de Tracadie

Afin de poursuivre les démarches, la coalition a demandé l’appui du conseil municipal de Tracadie. Le point a été discuté en comité plénier et il sera apporté à la prochaine assemblée ordinaire, lundi.

La décontamination de l'ancien champ de tir de Tracadie se poursuivra jusqu'en 2027 et coûtera 40 millions $. Photo : Archives

Nous voulons être impliqués , a laissé savoir le maire Denis Losier. On veut voir ce qu’il est possible d’être fait. Nous ne sommes pas contre l’ajout de bleuetières, mais il y a peut-être aussi d’autres possibilités de développement. Pour l’instant, la seule chose proposée est la culture de bleuets. Il peut y avoir d’autres idées.

Frédérick McLaughlin croit que le développement d’un complexe récréotouristique sur l’ancien champ de tir assurera des retombées économiques importantes dans toute la région de la Péninsule acadienne.

La coalition veut assurer l’accès au territoire à tout groupe ayant un plan stratégique qui peut faire profiter la population et l’industrie touristique.

Ce n'est pas une tâche facile, mais plusieurs intervenants sont prêts à donner un coup de main pour préserver cette richesse pour le bien de notre communauté et des générations futures , prétend Frédérick McLaughlin.

Les travaux de décontamination du champ de tir se poursuivront jusqu’en 2027 et coûteront au total 40 millions $ au gouvernement fédéral.