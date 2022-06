Ouestival : un festival pour favoriser la rétention des jeunes en Abitibi-Ouest

Des spectacles de musique, des soirées karaoké et des activités sportives seront offerts aux jeunes toute l’année au Ouestival.

L’objectif est de faire un événement par mois pour permettre aux jeunes de socialiser, de rencontrer de nouvelles personnes et de vivre de belles expériences culturelles , affirme le directeur général du Carrefour jeunesse emploi d’Abitibi-Ouest, Sébastien Bélisle.

Les différentes activités seront organisées par un groupe de jeunes professionnels dans la vingtaine en collaboration avec le Carrefour jeunesse emploi. Le comité social permettra aux personnes impliquées de développer leur culture entrepreneuriale.

On veut faire une série [d’événement] pour s’assurer qu’au moins une fois par mois il y ait une activité pour les jeunes , décrit Sébastien Bélisle.

Avec le Ouestival, le Carrefour jeunesse emploi souhaite attirer des jeunes en Abitibi-Ouest et les garder en leur permettant de s'épanouir socialement. On a un beau milieu, une population très accueillante, plusieurs opportunités au niveau économique et entrepreneurial , affirme le directeur général du Carrefour jeunesse emploi d’Abitibi-Ouest.

Le Ouestival fera son entrée en scène dès le 17 juin. On va commencer avec un barbecue à l’extérieur, ensuite il y aura un spectacle de musique et la soirée va se conclure avec un DJ , mentionne Sébastien Bélisle.

- Avec les informations d'Athéna Couture