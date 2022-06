Des tests rapides pourraient aider à freiner la syphilis au Canada

Un essai clinique de tests rapides réalisés en Alberta a donné des résultats prometteurs qui pourraient changer la donne en matière de dépistage et de traitement de la syphilis, une maladie sexuellement transmissible qui touche de plus en plus de personnes au Canada.

Supervisé par la Dre Ameeta Singh, spécialiste des maladies infectieuses à l'Université de l'Alberta, le test clinique a duré 19 mois. Il a été réalisé sur un échantillon de 1500 participants, dans deux services d'urgence d'Edmonton, dans un centre de détention et au sein d'une Première Nation du nord de la province.

L'essai clinique a révélé qu'un tiers des personnes testées étaient positives aux infections sexuellement transmissibles, dont la syphilis. En plus de permettre d’obtenir les résultats en moins de 15 minutes, le test a surtout montré, selon Ameeta Singh, une précision de plus de 90 %.

Les résultats préliminaires de l'essai clinique, confirmés en laboratoire, ont montré qu'environ 500 personnes ont été déclarées positives à la syphilis, dont 240 étaient de nouvelles infections.

Nous avions prévu que peut-être 10 % de nos participants seraient positifs. Les résultats obtenus sont incroyables. Ils nous indiquent que nous avions [bien ciblé les endroits] qui sont plus susceptibles d’abriter des personnes à risque de syphilis , explique la Dre Singh.

Résurgence de cas au Canada et dans les Prairies

Le pays fait face depuis 10 ans à une résurgence de cas de syphilis  (Nouvelle fenêtre) , selon l'Agence de la santé publique du Canada. À l’échelle des provinces, l’Alberta a enregistré 2500 nouvelles infections au cours de la seule année 2020, contre 160 cas signalés en 2014. En d’autres termes, le nombre de cas dans la province a été multiplié par plus de 15 en l’espace de huit ans.

La Saskatchewan affiche également un taux de positivité en nette augmentation. Selon Stuart Skinner, directeur général de la Wellness Wheel Medical Outreach Clinic à Regina, ce taux y était de 78,4 pour 100 000 personnes en 2020. Cela représente environ neuf fois plus qu'en 2016.

Santé Canada a entre-temps approuvé un deuxième essai clinique de tests rapides et donné son accord pour leur utilisation en Saskatchewan.

Ameeta Singh s’attend à ce que cette situation change grâce aux tests prometteurs réalisés en Alberta. Je pense que cela va changer la donne pour le Canada , espère-t-elle.

Les tests rapides (ici un double test VIH et syphilis) peuvent aider les personnes déclarées positives, notamment les femmes enceintes, à accéder rapidement à un traitement. Photo : Radio-Canada / Julia Wong

En attente du feu vert de Santé Canada

Les tests rapides doivent encore être approuvés par Santé Canada avant d'être distribués. S'ils obtenaient un feu vert, ils seraient fabriqués à grande échelle par deux entreprises, MedMira et Biolytical Laboratories.

Une professeure à la London School of Hygiene and Tropical Medicine, au Royaume-Uni, et ardente défenseure de la recherche pour l'accessibilité des doubles tests rapides du VIH et de la syphilis, Rosanna Peeling exhorte le Canada à agir rapidement pour généraliser l’accès à ces tests rapides.

D’autant plus, dit-elle, qu'ils peuvent aider les personnes déclarées positives à accéder immédiatement à un traitement.

Le Dr Noel Ives, qui a coordonné l'étude, souligne que les participants déclarés positifs après avoir passé un test rapide se sont vu proposer un traitement sur place, et que 84 % l'ont accepté.

La syphilis, une infection pouvant être mortelle

Les personnes infectées par la syphilis peuvent développer de graves complications cérébrales, cardiaques et nerveuses, rappelle l'Agence de la santé publique du Canada.

Les femmes enceintes déclarées positives et qui ne sont pas traitées peuvent transmettre l'infection à leur fœtus. D’ailleurs, en Alberta, 183 bébés sont nés avec la syphilis congénitale depuis 2016, et 39 d'entre eux en sont décédés, selon les chiffres du gouvernement provincial.

Si les femmes ne se font pas dépister avant et pendant la grossesse, nous ne pouvons pas intervenir avec nos traitements , prévient Ameeta Singh.

Turning Point, un organisme de Red Deer en Alberta, a pour sa part intensifié ses campagnes de sensibilisation du public à la gravité de la syphilis, une infection qui, selon l’infirmière Reed Charbonneau de Red Deer, peut avoir un impact sur [les]organes et même entraîner la mort.

Avec les informations de Julia Wong