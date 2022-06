Un vote en toute conscience pour une jeune femme trisomique

Lors d'une balade à Moonbeam, la jeune femme a vu des centaines de pancartes électorales qui ont attiré son attention.

La jeune athlète, qui est connue dans la région pour ses exploits en natation et en patinage artistique aux Olympiques spéciaux, s’est soudainement mise à poser mille questions à sa mère.

J’ai essayé de lui expliquer. "C’est comme quand tu vas travailler, tu as un boss qui est en charge, qui prend les décisions." Je lui ai dit que c'était le temps de choisir un boss pour la province de l’Ontario , se souvient la mère de Jenna, Simone Knowles.

Cette réponse imagée a piqué la curiosité de Jenna.

Afin de faire son choix, Jenna et sa mère ont scruté le web à la recherche d'informations sur les candidats de la circonscription de Mushkegowuk—Baie-James.

Jenna n’a pas vraiment la capacité de lire les dépliants, alors on s’est basées sur Facebook. On est allées trouver les pages Facebook des candidats locaux , ajoute Simone, précisant que sa fille semblait intéressée par les candidats qui avaient des vidéos.

Comment fait-on pour ne pas imposer son choix à son enfant? Simone éclate alors de rire en répondant à la question.

« C’est la difficulté, parce que moi et mon mari on a des discussions dans notre maison. Souvent, elle entend les discussions, peut-être qu’elle ne comprend pas tout. Premièrement, parce que mon mari est anglophone et que les sujets sont souvent trop compliqués pour elle. »