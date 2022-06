Dernier jour à Ottawa et dans l’est ontarien d’une campagne électorale jugée « morne »

Le professeur de droit constitutionnel Gilles LeVasseur n’hésite pas à la qualifier d’amorphe .

Le professeur au département de Droits de l’Université d’Ottawa Gilles Levasseur. Photo : Radio-Canada

Il n'y a pas eu un sentiment de combat, de débats ou d'idées nouvelles qui nous pousse à réfléchir et à faire un changement dans la société , a remarqué le professeur.

Dites-moi ce qui a été si nouveau? Dites-moi ce qui a été si intéressant? Regardez, il n'y a même pas eu de campagne sur le terrain.

Le professeur Gilles LeVasseur pense que le premier ministre sortant Doug Ford a été absent. À son avis, la cheffe néo-démocrate Andréa Horwath est victime de l'usure du temps et le chef libéral Steven Del Duca manque de charisme.

Tous les ingrédients sont réunis selon lui pour obtenir une campagne électorale sans vie.

« Malheureusement, je pense qu’il n’y a pas eu de moments excitants, même pour ceux qui mangent de la politique et qui sont à la recherche de petits détails. » — Une citation de Geneviève Tellier, professeure à l'École d'études politiques à l'Université d'Ottawa

Il y aurait dû avoir un moment fort, qui est le débat des chefs. Il a suscité un certain intérêt, mais on n’a pas appris grand-chose qui n’était pas déjà annoncé dans les plateformes , juge Geneviève Tellier, professeure à l'École d'études politiques à l'Université d'Ottawa.

Il n’y a pas eu de grandes déclarations ou de grands points de presse qui ont changé la dynamique de la campagne.

La politologue Geneviève Tellier (archives) Photo : Radio-Canada / Rozenn Nicolle

Geneviève Tellier trouve que c’était particulièrement évident dans le clan progressiste-conservateur qui s’est obstiné encore une fois cette année, dit-elle, à limiter les interventions de son chef et de ses candidats.

La campagne de Doug Ford était assez terne et assez monotone, sans doute volontairement parce que l’on ne voulait pas faire de vagues. Et effectivement, ç’a réussi parce qu’on n’a pas fait de vagues , fait-elle remarquer.

Des candidats confiants

À Ottawa, les médias ont été nombreux à souligner l’indisponibilité des candidats progressistes-conservateurs. Les demandes d’entrevue étaient régulièrement refusées et les candidats souvent absents des débats.

Cela n’a pas échappé à la candidate libérale dans la circonscription d’Ottawa—Vanier Lucille Collard.

On m’en a parlé aux porte-à-porte. Doug Ford s'en fout de la ville d’Ottawa. Il est très centré sur Toronto, puis les gens n'apprécient pas ça , a-t-elle rapporté.

Lucille Collard, candidate libérale dans la circonscription d’Ottawa—Vanier (archives). Photo : Radio-Canada

Les libéraux ont vraiment été ici. On a vu M. Del Duca qui est venu à toutes les occasions. C’est important pour les gens. Ils veulent être représentés par un parti qui va reconnaître qu’ils sont là et qui va reconnaître leurs priorités.

« On vient d’avoir une tempête et Doug Ford n’était pas là. Il n’était pas là non plus pendant le convoi de février. Je pense que les gens réalisent que les libéraux sont la seule alternative. » — Une citation de Lucille Collard, candidate libérale, Ottawa—Vanier

Évidemment, ce n’est pas ce que constate sur le terrain le candidat progressiste-conservateur dans Glengarry-Prescott-Russell, Stéphane Sarrazin.

Le candidat progressiste-conservateur dans Glengarry-Prescott-Russell, Stéphane Sarrazin (archives). Photo : Radio-Canada / Denis Babin

Ce que l’on entend aux portes est super. On voit que les gens veulent nous faire confiance pour les quatre prochaines années. C’est un signe de confiance. On est vraiment content de ce qu’on en entend aux portes , a déclaré le candidat qui y est allé d’une prédiction audacieuse en ce qui concerne la course dans sa circonscription.

« Quand on fait notre porte-porte, on semble croire que ce ne sera pas une lutte serrée. » — Une citation de Stéphane Sarrazin, candidat progressiste-conservateur, Glengary-Prescott-Russell

On semble croire que l’on va gagner avec une bonne longueur d’avance. On a jusqu’à demain, on verra les résultats des élections et on verra ce que ça dit.

Plus à l’ouest dans la circonscription d’Ottawa—Centre, le candidat néo-démocrate tient un tout autre discours.

Dans l’histoire de notre circonscription depuis 1960, il y a eu huit victoires pour le Nouveau Parti démocratique de l'Ontario et huit pour le Parti libéral de l’Ontario. Les conservateurs n’ont jamais gagné ici a-t-il lancé.

« Dans Ottawa—Centre c’est impossible qu’un conservateur soit élu ici. » — Une citation de Joel Harden, candidat néo-démocrate, Ottawa—Centre

C’est une élection progressiste. La question pour les électeurs, c'est quel genre de progressisme [veulent-ils?]. À mon avis, on a besoin d’une équipe qui sait que les solutions sont ici dans la communauté. Ce n'est pas seulement aux députés de prendre les décisions pour tout le monde.

Le candidat néo-démocrate Joel Harden (archives). Photo : Radio-Canada / Jonathan Dupaul

Joel Harden croit qu’il est l’homme de la situation, puisqu’il a occupé le siège pendant quatre ans. C’est possible [pour moi] de gagner ici dans cette élection , dit-il.

Que retenir de la campagne?

Mme Tellier trouve que l’autoroute 413 [à Toronto] résume à elle seule la campagne ontarienne en illustrant clairement où se positionne chaque parti.

On a un parti qui est proéconomie [en faveur du projet, le Parti progressiste-conservateur] et, d’un autre côté, on a les autres partis [contre le projet] qui sont plus [pour les] programmes sociaux, fait-elle remarquer.

J’ai l’impression que la question de l’urne — comme on aime bien l’appeler — sera économique : quel est le parti qui va mieux gérer l'économie dans les quatre prochaines années? J’ai l’impression que M. Ford a réussi à convaincre assez de gens , croit la politologue.

Gilles LeVasseur soutient que les partis ont surtout manqué d’imagination. Où sont les nouvelles idées? se demande-t-il.

« Le contenu était trop axé sur des éléments que les gens connaissent. Il n'y avait pas de nouvelles approches. » — Une citation de Gilles LeVasseur, professeur de droit et de gestion à l'Université d'Ottawa

C’est flagrant à la lecture des plateformes électorales, juge Geneviève Tellier qui abonde dans le même sens.