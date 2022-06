Des communautés en Ontario toujours sans électricité après la tempête du 21 mai

Des régions de l'est de l'Ontario seront privées d'électricité pendant encore plusieurs jours en raison de la tempête meurtrière du 21 mai.

Selon Hydro One, plus de 2800 foyers à Bancroft et Tweed sont toujours sans électricité.

En raison de la gravité des dommages, certains clients des régions rurales, éloignées et insulaires de Bancroft ne seront pas reconnectés au réseau avant plusieurs jours, selon une porte-parole de la compagnie.

Dans la région de Tweed, Hydro One avertit qu'un petit nombre de clients pourrait être privé d'électricité pendant encore plusieurs semaines en raison du niveau extraordinaire des dommages.

On indique que 166 propriétés à Peterborough et deux à Perth n'ont toujours pas d'électricité.

Hydro Ottawa recense de son côté 1400 pannes en raison d'arbres en contact avec les lignes, d'équipements endommagés ou d'autres interférences.

La tempête a tué 11 personnes en Ontario et au Québec et laissé des centaines de milliers de personnes dans le noir après que des vents violents ont renversé d'innombrables arbres et poteaux électriques.

Environnement Canada a déclaré que le temps violent impliquait un derecho – une rare tempête de vent généralisée associée à une ligne d'orages – qui s'est développé près de Sarnia, en Ontario, et s'est déplacé vers le nord-est à travers la province, se terminant au Québec.