Des Néo-Brunswickois explosent sur TikTok

Samuel Landry, alias @samilandri sur TikTok, compte plus de 308 200 abonnés et plus de 8,9 millions de mentions j’aime sur ses vidéos humoristiques.

Son personnage, une drag queen acadienne chiac qui n’a pas la langue dans sa poche, fait un tabac sur la toile depuis un an.

Quand j’ai first commencé à avoir des vidéos qui allaient viral, c’était vraiment comme concentré au Québec et à la francophonie canadienne , indique Samuel Landry, qui demeurait à Moncton à ce moment.

« J’essaie de démontrer une Acadie qui est super vraie en étant super fake » dit Samuel Landry. Photo : Gracieuseté : Samuel Landry

Pendant l’été 2021, un déménagement à Montréal devient rapidement une révélation de l’ampleur de la popularité de son personnage de TikTok.

Je me faisais arrêter à chaque coin de rue , raconte Samuel Landry. J’ai réalisé qu’il y avait vraiment quelque chose qui se passait.

« Ça a changé ma vie. Ça faisait longtemps que j’étais un artiste et que je faisais beaucoup de stuff, mais tout d’un coup j’ai un fan base. » — Une citation de Samuel Landry

Je vois ce que je fais sur TikTok comme de la création , précise Samuel Landry. J’utilise cela comme tremplin pour m’apporter des opportunités en dehors des médias sociaux.

Samuel Landry réside maintenant à Montréal et se concentre entièrement à sa carrière artistique. En plus de ses spectacles de drag, l’artiste multidisciplinaire travaille sur un projet de musique.

Avec 20 % de ses abonnés en France, ainsi que plusieurs autres en Suisse et en Belgique, Samuel Landry n’exclut pas une tournée européenne dans le futur.

Un algorithme surprenant

Le parcours de Samuel Landry, bien qu'impressionnant, n'est pas unique. D'autres Acadiens et Néo-Brunswickois se sont aussi démarqués sur TikTok ces derniers temps.

Au début de la pandémie, Janelle Godin de Bathurst s'est lancée le défi de faire dix vidéos TikTok par jour.

Janelle Godin, alias @janelleloa sur TikTok, compte 238 900 abonnés et plus de 8,1 millions de mentions « j’aime » sur son compte TikTok en date du 5 juin 2022. Photo : Gracieuseté : Janelle Godin

Comme de fait, mes followers ont commencé à pogner vraiment vite , raconte celle qui fait des vidéos en anglais sur la spiritualité et la psychologie. Ces contenus sont vus par des millions de personnes.

Au début, j’avais un petit peu peur que le monde qui me connaissait allait trouver mes TikTok […] parce que TikTok a un peu la réputation [d’être], une application pour les enfants , avance Janelle Godin.

Plusieurs centaines de milliers d’abonnés adultes plus tard, sa gêne est passée.

La majorité de son audience se trouve aux États-Unis et au Royaume-Uni.

Adrien Lebreton, @lebrobrets, compte 315 800 abonnés et plus de 6,3 millions de mentions « j’aime » sur son compte TikTok en date du 5 juin 2022. Photo : Gracieuseté : Adrien Lebreton

Tout comme Janelle Godin, Adrien Lebreton croyait initialement que la plateforme TikTok visait les plus jeunes.

Ce militaire basé à Fredericton a toujours aimé faire des vidéos drôles sur les médias sociaux pour faire rire ses amis.

Lorsqu’il a finalement téléchargé l’application en 2020, sa première vidéo humoristique a obtenu près de 350 000 vues. Là, j’ai mordu tout de suite, je ne pouvais plus arrêter , dit-il.

« Encore aujourd’hui, j’ai des vidéos qui ne marchent pas pantoute et ensuite j’en sors un et ça passe le million de vue. » — Une citation de Adrien Lebreton

Bien qu’Adrien Lebreton n’ait jamais fait un spectacle d’humour, sa célébrité acquise sur la plateforme le fait réfléchir à possiblement faire le saut.

Je laisse les portes ouvertes à tout , dit celui dont 60 % des abonnés sont en France.

Rayonnement local et international

Si la visibilité qu’offre TikTok peut permettre aux créateurs de se faire connaître, elle peut aussi faire rayonner les régions et les entreprises néo-brunswickoises.

La Tiktokeuse Stéphanie Godin, de Maisonnette, se promène souvent dans la Péninsule acadienne pour en faire la promotion.

Juste montrer au monde comment c’est beau par ici , lance-t-elle.

Stéphanie Godin, alias @stephfoodie, compte 40 000 abonnés et plus de 1,3 million de mentions « j’aime » sur son compte TikTok en date du 5 juin 2022. Photo : Gracieuseté : Stéphanie Godin

Stéphanie Godin a aussi eu des collaborations en ligne, notamment avec Tourisme Nouveau-Brunswick. Ça me permet aussi de découvrir des entreprises locales , dit-elle.

Les vidéos qu'elle partage présentent des recettes santé et son mode de vie. Ils ont aussi gagné en popularité dans le nord de la province.

De son côté, la fondatrice de Your Way Weight Loss, Josée Cormier, utilise plutôt la plateforme comme outil de rayonnement pour son entreprise.

Nous autres, on a un business. On ne fait pas d’influencing. On ne se fait pas payer pour faire des TikTok, on veut juste vraiment une plateforme pour pouvoir vendre notre produit , explique-t-elle.

Josée Cormier, fondatrice de Your Way Weight Loss, alias @yourwayweightloss, compte 270 000 abonnés et plus de 3,7 millions de mentions « j’aime » sur son compte TikTok en date du 5 juin 2022. Photo : Gracieuseté : Josée Cormier

Et la formule fonctionne. De 2020 à 2021, le nombre de membres payants de son programme a doublé.

Les nouveaux venus habitent en Asie, en Afrique, en Europe, mais majoritairement aux États-Unis.