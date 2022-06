Les Olympiques de Gatineau ont fait le plein de partisans cette saison

C’est une hausse exceptionnelle si on considère qu’à peine 320 personnes en avaient acheté un lors de la dernière saison complète au Centre Robert-Guertin. Il faut aussi considérer que plusieurs matchs ont été disputés sans spectateurs ou avec des limites d'assistance cette saison.

Je pense qu’on a réussi à vendre notre équipe. Le secret, ce n'est pas juste la publicité. Quand tu as un bon spectacle sur la glace, ça suit , croit le président de l’équipe Norm MacMillan, qui agit aussi comme porte-parole des actionnaires des Olympiques.

Le président et porte-parole des actionnaires des Olympiques de Gatineau, Norm MacMillan Photo : Radio-Canada / Jonathan Jobin

« Environ 73 % de nos partisans étaient âgés de 19 à 59 ans. Les 10 à 16 ans représentent 20 %. On est allé chercher beaucoup de monde. » — Une citation de Norm MacMillan, président des Olympiques

Plus encore, l’organisation n’a pas eu de difficultés à attirer des spectateurs de partout en Outaouais la saison dernière. Alors que la fermeture de Guertin faisait craindre une mauvaise réaction des amateurs de hockey des secteurs de Hull et d’Aylmer, les Olympiques ont reçu beaucoup d’appuis de ces endroits.

On avait peur du déménagement, mais on n’a pas senti ça. Les gens venaient de partout. Buckingham, de la Petite nation, Aylmer et même le Pontiac , assure MacMillan, qui avait des sièges dans la foule en plein milieu des gradins.

Les Olympiques ont mené un sondage auprès de leurs partisans pour connaître leur opinion sur l’expérience au CSP cette saison. Le retour était généralement positif, même si quelques écueils ont été constatés notamment avec la vente de billets en début d’année.

Ève Gascon a fait courir les foules lors du match du 20 mars (archives). Photo : Dominic Charette Photographe

Le feedback était positif. J’ai eu une seule plainte. Un cultivateur ne pouvait plus venir aux matchs à 15 h. Je ris pas de ça, mais les gens aiment ça parce que le match se termine tôt et les familles peuvent venir avec leurs enfants, on ne changera pas ça , précise MacMillan sur l’horaire de l’équipe, qui ne joue pratiquement plus en soirée la fin de semaine.

L’organisation aura une rencontre avec Vision Multisports Outaouais (VMSO) au cours des prochaines semaines pour faire le bilan de l’année. Le nouveau restaurant qui devait être inauguré pendant les séries a fait face à de nombreux retards dans sa construction et devrait ouvrir bientôt.

Place au 50e

Les prochains mois seront consacrés aux festivités du 50e anniversaire de l’organisation. L’équipe dévoilera le 17 juin prochain un troisième uniforme qui sera porté lors de la prochaine saison.

Les Olympiques comptent aussi organiser une fête par mois pour souligner les grands moments de la franchise.

La première chose c’est la performance sur la glace. Pour les joueurs, les actionnaires et les partisans. Pour le reste, c’est comme un ajout, un spectacle. On veut faire un tout avec ça pour le 50e! On avait bien commencé cette année avec Charlie Henry, ça été un succès , souligne le président.

Les Olympiques de Gatineau ont beaucoup de succès aux guichets depuis leur déménagement au Centre Slush Puppie. Photo : Dominic Charette / Olympiques de Gatineau

On veut juste continuer de fêter ça. Il faut garder ça simple. J’aime avoir de bonnes fêtes une fois par mois et que les gens aient du plaisir. , ajoute-t-il.

L’organisation ne compte pas retirer de nouveaux numéros de joueurs. Elle souhaite toutefois tenir des cérémonies de bannières pour deux personnalités qui ont contribué aux succès de l’équipe. Les paris sont ouverts là-dessus, mais le nom de Benoît Groulx vient rapidement en tête. L’ancien entraîneur a remporté trois coupes du Président comme pilote des Olympiques.

Finalement, l’organisation tiendra un événement en marge de son tournoi de golf le 17 juin avec comme objectif de poursuivre ses ventes d’abonnements. Les Olympiques aimeraient rapidement dépasser le chiffre magique de 2000.