Johnny Depp gagne son procès en diffamation contre Amber Heard

Le jury a conclu mercredi qu'Amber Heard avait diffamé l'acteur Johnny Depp. L'actrice a été condamnée à payer 15 millions de dollars américains à son ex-mari. Johnny Depp a également diffamé Amber Heard, selon ce même jury qui a décidé que l'acteur américain devra verser 2 millions de dollars américains de dommages et intérêts à son ex-épouse.

L'actrice Amber Heard a diffamé son ex-époux Johnny Depp en se décrivant comme victime de violences conjugales dans une tribune publiée par le Washington Post, a décidé le jury, octroyant 15 millions de dollars de dommages-intérêts.

Les personnes jurées ont également jugé que Johnny Depp avait diffamé, à travers son avocat Adam Waldman, son ex-épouse Amber Heard en qualifiant les allégations de violences sexuelles d'Amber Heard de coup monté dans le journal Daily Mail en 2020. Pour cela, Amber Heard recevra 2 millions de dollars.

Johnny Depp rendu à la vie

Les sept personnes jurées – cinq hommes et deux femmes – ont délibéré près de 13 heures depuis vendredi pour s'accorder sur cette décision rendue au tribunal de Fairfax, près de Washington.

Johnny Depp absent pour l'énoncé du verdict en raison d'engagements professionnels pris avant le procès , selon la chaîne de télévision ABC, citant des sources proches de l'acteur.

Après la fin des débats vendredi, il s'est envolé pour le Royaume-Uni, où il a participé à plusieurs concerts du chanteur britannique Jeff Beck à Sheffield et Londres.

Il a réagi au verdict dans un message publié sur Instagram.

« Après six années, le jury m'a rendu à la vie. Je suis véritablement touché. » — Une citation de Johnny Depp, acteur

Depuis le tout début, l'objectif de porter cette cause devant la justice était de révéler la vérité, peu importe le résultat, a-t-il ajouté. Je me sens en paix d'y être parvenu.

Amber Heard se dit dévastée

Amber Heard était quant à elle pour sa part présente à Fairfax. Elle a confié sa déception inexprimable dans une publication sur Twitter.

Je suis dévastée par le fait que la montagne de preuves n'ait pas été suffisante pour faire face au pouvoir, à l'influence et à l'ascendant bien plus importants de mon ex-mari, a-t-elle déclaré.

« Je suis encore plus déçue par ce que ce verdict signifie pour les autres femmes. C'est un revers. Cela remet en cause l'idée que la violence envers les femmes doit être prise au sérieux » — Une citation de Amber Heard, actrice

Votre présence montre où sont vos priorités, avait dit une porte-parole de l'actrice dans un communiqué avant l'annonce du verdict. Johnny Depp joue de la guitare au Royaume-Uni alors qu'Amber Heard attend le verdict en Virginie. Depp emmène ses ricanements et son manque de sérieux en tournée.

Un procès spectacle

La vedette de la saga Pirates des Caraïbes poursuivait son ex-femme pour une tribune publiée par le Washington Post en 2018, dans laquelle elle disait être une personnalité publique représentant les violences conjugales .

Même s'il n'était pas nommé, Johnny Depp estimait que cette tribune avait détruit sa carrière et sa réputation, et réclamait 50 millions de dollars américains (environ 63 millions de dollars canadiens) en dommages et intérêts.

Amber Heard, apparue notamment dans La ligue des justiciers (Justice League) et Aquaman, avait contre-attaqué et demandait le double.

L'actrice de 36 ans a assuré avoir été diffamée par un ancien avocat de son ex-époux, qui avait qualifié ses accusations de violences conjugales de canulars en avril 2020.

Le procès a donné lieu à un déballage de la vie privée du couple, devant des millions de téléspectateurs et téléspectatrices dans le monde.

Pendant six semaines, des dizaines d'heures de témoignages et d'enregistrements audio ou vidéo ont révélé des détails de leur relation amoureuse très éloignée du glamour d'Hollywood, qui a été émaillée de disputes entre 2011 et 2016.

Le couple a divorcé en 2017.