Un premier aperçu de la jouabilité de Sonic Frontiers dévoilé

Dans le court aperçu présenté mardi en exclusivité sur le site spécialisé IGN, on peut voir Sonic partir à la course et collecter des anneaux dorés dans un paysage féérique, mais comprenant des artéfacts endommagés futuristes. Le petit hérisson bleu y combat des robots.

Début du widget . Passer le widget? Watch Sonic the Hedgehog run up walls, grind rails, solve puzzles, and explore a massive open zone in this exclusive seven-minute-long Sonic Frontiers gameplay video.



See it in 4K here: https://t.co/onqDyw5Onw pic.twitter.com/d2KUz1D773 — IGN (@IGN) June 1, 2022 Fin du widget . Retour au début du widget?

Le monde ouvert, le visuel et certaines mécaniques de jeux rappellent chez plusieurs internautes et spécialistes de l’industrie vidéoludique le titre phare The Legend of Zelda: Breath of the Wild et la série Horizon.

Ce dévoilement a eu lieu un peu plus d’une semaine avant le coup d’envoi du grand rassemblement de l’industrie vidéoludique, le Summer Game Fest, prévu le 9 juin prochain en ligne. À défaut de tenir l’Entertainment Electronic Expo (E3) cet été, plusieurs studios ont choisi de dévoiler leurs nouveautés lors de cet événement chapeauté notamment par Geoff Keighley, le producteur des Game Awards, les Oscars du jeu vidéo.

D’autres images et détails concernant le jeu Sonic Frontiers devraient être dévoilés lors du Summer Game Fest.

La sortie du jeu est prévue pour le temps des Fêtes en 2022.