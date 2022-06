Une cinquantaine de chantiers majeurs sur les routes du Grand Montréal cet été

Selon Mobilité Montréal, qui dévoilait mercredi les principaux chantiers à prévoir cet été sur le réseau routier de la région métropolitaine, des entraves importantes seront à prévoir sur au moins six ponts et sept voies rapides du Grand Montréal.

Tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine (A-25 et A-20)

Parmi les secteurs névralgiques les plus touchés, on compte le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine et l’autoroute 25, où des retranchements de voies et des fermetures de nuit et de fin de semaine sont prévus tout l’été.

Toutes les bretelles de l’échangeur Souligny demeureront aussi fermées, alors que la rue Souligny Ouest, elle, sera complètement fermée entre la rue Honoré-Beaugrand et l’échangeur Souligny jusqu’en septembre 2022.

Le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine a ouvert à la circulation le 13 mars 1967. Cinquante-cinq ans plus tard, on doit le restaurer. Photo : La Presse canadienne / Paul Chiasson

Le pont Gédéon-Ouimet (A-15)

Des perturbations importantes seront aussi à prévoir sur l’autoroute 15 à Laval et sur la Rive-Nord en raison d’importants travaux d’asphaltage et de réfection du pont Gédéon-Ouimet qui relie Laval et Rosemère. La présence d’entraves et des fermetures complètes de nuit sont à prévoir à compter du mois de juillet, et ce, pour au moins 18 semaines, précise Mobilité Montréal.

Pont de l’Île-aux-Tourtes (A-40)

86 000 véhicules par jour empruntent le pont de l'Île-aux-Tourtes, dont 10 000 camions. Photo : Patrick Lauzon/MTQ

Les travaux d’entretien du pont entrepris ce printemps se poursuivront tout l’été sur cette importante artère de l’ouest de Montréal. L’installation d’une barrière amovible permettra de maintenir trois voies dans la direction la plus achalandée aux heures de pointe du matin et du soir.

Des fermetures partielles sont aussi à prévoir la nuit et les fins de semaine.

Pont Pie-IX (125)

Le pont Pie-IX sera complètement fermé pendant 10 fins de semaine au cours de l’été.

Entrepris à la fin de l’été 2020, les travaux de réfection du pont Pie-IX se poursuivront tout l’été avec la fermeture d’au moins trois voies sur le pont. Une voie sera cependant maintenue dans chaque direction en plus d’une voie supplémentaire lors des heures de pointe.

La fin des travaux sur le pont est prévue pour l’automne 2023.

Pont Honoré-Mercier

De juin à novembre, les automobilistes qui empruntent le pont Honoré-Mercier devront composer avec plusieurs fermetures de fin de semaine autant vers Montréal que vers la Rive-Sud. Une voie par direction sera cependant ouverte en permanence, promet Mobilité Montréal.

Pont Victoria

La travée ouest du pont, fermée depuis le mois de mars pour subir des travaux de réfection, demeurera fermée au moins jusqu’en septembre. Une seule voie demeurera ouverte pendant tout l’été. Le matin, de 5 h à 13 h 30, la circulation sera uniquement en direction de Montréal, tandis que de 13 h 30 à 5 h, le flot de véhicules se fera en direction de la Rive-Sud.

Les voies rapides

Autoroute 13

Des travaux d’asphaltage auront lieu cet été en direction nord, du pont Louis-Bisson jusqu’au pont Vachon, soit sur l’ensemble du tronçon de l’A-13 qui traverse l’île de Laval.

Les travaux entrepris en mars dans le tunnel de Liesse, à Montréal, se poursuivront quant à eux jusqu’en décembre 2022. Des déviations, des voies à largeur réduite, des fermetures partielles ou complètes et de la circulation à contresens sont aussi à prévoir les soirs, la nuit et/ou les fins de semaine.

Des fermetures de bretelles complètes sont aussi à prévoir dans l’échangeur de l'A-13 et de l'A-520.

Échangeur Saint-Pierre

Des fermetures partielles de longue durée des bretelles en provenance de la route 138 sont prévues la nuit ou la fin de semaine en direction est, vers l’autoroute 20.

Autoroute 40

Des travaux de réfection de la chaussée ralentiront la circulation déjà difficile sur l'autoroute 40, à Montréal. Photo : iStock

Des travaux d’asphaltage correctifs auront lieu au cours de l’été entre les chemins Canora et de la Côte-de-Liesse.

Des fermetures complètes de l’autoroute dans l’une ou l’autre des directions seront à prévoir le soir, la nuit ou la fin de semaine.

La reconstruction de la chaussée en béton entre le boulevard Morgan et l’avenue Lee se poursuivront en direction est jusqu’à l’automne. La circulation demeurera à contresens sur la direction ouest.

Des fermetures complètes ou partielles seront aussi à prévoir à la hauteur du boulevard des Galeries d’Anjou en raison des travaux de réfection de l’autoroute 25 et du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine.

Autoroute 30

Des travaux de réfection du revêtement d’asphalte et d’adaptation de l’accotement au passage d’autobus seront effectués ce printemps et cet été entre l’autoroute 10 et la route 116. Des fermetures de bretelles et des périodes de circulation à contresens sont à prévoir le soir et la nuit.

La réparation de deux ponts d’étagement doit aussi se poursuivre jusqu’en juillet dans l’échangeur de l’autoroute 30 et de la route 116, ce qui entraînera la fermeture de certaines bretelles durant quelques semaines jusqu’à l’automne.

La reconstruction de trois ponceaux dans l’échangeur des autoroutes 20 et 30 engendrera aussi des fermetures de bretelles au cours de l’été.

Autoroute 640 (Terrebonne/Bois-des-Filion)

De juillet à septembre, les automobilistes de la Rive-Nord devront composer avec d’importants travaux d’asphaltage en direction ouest entre l’autoroute 25 et la route 335. Des fermetures complètes de l’autoroute 640 ouest sont à prévoir, surtout la nuit, avec des déviations en contresens pour contourner les zones de travaux.

Réaménagement de l’intersection de la sortie 24 et du chemin du Bas-de-Sainte-Thérèse. Des fermetures de voie sont à prévoir en direction est jusqu’en décembre 2022.

Autoroute 440 (Laval)

Des travaux d’asphaltage doivent avoir lieu entre la route 117 et l’avenue Francis-Hugues, principalement lors de travaux de fins de semaine, à compter du mois d’août. Des fermetures complètes de nuit sont à prévoir.

Construction d’une bretelle aérienne menant de l’autoroute 440, en direction ouest, à l’autoroute 15, en direction nord.

Fermeture complète d’une fin de semaine de la desserte de l’autoroute 440, en direction ouest, et fermeture complète d’une fin de semaine de la sortie 22 de l’autoroute 440 pour l’autoroute 15.