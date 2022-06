Billet à 500 $ ou rabais sur le prix : quelle option choisir en Abitibi-Témiscamingue?

Le Programme d’accès aérien aux régions (PAAR), qui entre en vigueur aujourd'hui, comprend deux volets de billets à prix réduit. Il est possible d'obtenir un rabais de 30 % sur le coût du billet acheté à prix régulier ou de passer par le nouveau volet de billets aller-retour à 500 $.

Deux volets

Le ministère québécois des Transports (MTQ) a dévoilé hier les modalités qui s’appliquent pour pouvoir profiter de l’un ou l’autre des rabais.

Le premier volet concerne le rabais sous forme de remboursement des tarifs aériens pour les résidents des régions éloignées et isolées, incluant l’Abitibi-Témiscamingue. Ce volet remplace le Programme de réduction des tarifs aériens (PRTA). Les Témiscabitibiens peuvent obtenir un remboursement de 30 % du prix du billet acheté. Ils doivent faire une demande en ligne ou par téléphone auprès du ministère des Transports, qui peut prendre jusqu’à 90 jours pour être traitée. Aucun plafond annuel n’est imposé pour ce volet.

Un appareil de la compagnie Air Creebec (archives) Photo : Radio-Canada / Lise Millette

Le deuxième volet concerne l’offre de billets d’avion à prix maximal déterminé, connu aussi comme étant les billets aller-retour à 500 $ La personne se procure son billet d’aller ou de retour pour 250 $. Le tarif se retrouve souvent dans la catégorie PAAR sur les sites de réservations des transporteurs. Six transporteurs aériens, soit Air Canada, Air Creebec, Air Inuit, Air Liaison, PAL Airlines et Pascan Aviation, ont jusqu'ici conclu des ententes avec Québec pour ce volet. Seules les liaisons ayant comme point de départ ou d'arrivée Montréal, Québec ou Saint-Hubert permettent de profiter de ce volet. Une limite de six billets pour un aller ou trois billets aller-retour par personne par année financière, soit du 1er avril jusqu’au 31 mars de l’année suivante.

Vérifications par le MTQ Pour les deux volets, la personne doit voyager à des fins personnelles. L’acheteur devra s’engager à respecter les conditions du programme. Le ministère des Transports du Québec souligne qu'il aura accès aux informations sur les passagers bénéficiant du programme et qu'il pourra faire des vérifications. Advenant une fausse déclaration, le passager devra rembourser les sommes versées au transporteur aérien par le gouvernement pour son ou ses billets et sera exclu du programme.

L'aérogare de Rouyn-Noranda. Photo : Radio-Canada / Andrei Audet

Simulations

Le gouvernement a précisé que les voyageurs pourront bénéficier du tarif des deux volets du programme, en fonction de ce qui est le plus avantageux pour eux.

Sans le PAAR, un vol de Rouyn-Noranda vers Montréal avec le transporteur Air Canada coûte 443 $. Il est possible d’obtenir le même billet à 250 $ si le volet du billet d’avion à prix maximal déterminé est choisi. Le même billet coûte 310 $ avec le volet de remboursement des tarifs aériens pour les résidents des régions éloignées et isolées. Dans le cas présent, il est donc plus avantageux de choisir le volet du billet d’avion à prix maximal déterminé.

Prix d’un billet d’avion de Rouyn-Noranda vers Montréal avec Air Canada (départ 13 juin) Prix d’un billet d’avion de Rouyn-Noranda vers Montréal avec Air Canada (départ 13 juin) Sans PAAR Volet de prix maximal déterminé Volet de remboursement à 30 % 443 $ 250 $ 310 $

Sans le PAAR, un vol de Val-d’Or vers Montréal avec le transporteur Air Canada coûte 723,24 $. Il est possible d’obtenir le même billet à 250 $ si le volet du billet d’avion à prix maximal déterminé est choisi. Le même billet coûte 506,26 $ avec le volet de remboursement des tarifs aériens de 30 %. Dans le cas présent, il est donc plus avantageux de choisir le volet du billet d’avion à prix maximal déterminé.

Prix d’un billet d’avion de Val-d’Or vers Montréal avec Air Creebec (départ 13 juin) Prix d’un billet d’avion de Val-d’Or vers Montréal avec Air Creebec (départ 13 juin) Sans PAAR Volet de prix maximal déterminé Volet de remboursement à 30 % 723,24 $ 250 $ 506,26 $

Sans le PAAR, un vol de Rouyn-Noranda vers Sept-Îles avec le transporteur Air Canada coûte 530 $. Avec le volet du billet d’avion à prix maximal déterminé, le voyageur doit acheter un billet de Rouyn-Noranda vers Montréal et un autre de Montréal vers Sept-Îles à 250 $ chacun. Il devra donc débourser au total 500 $. Avec le volet de remboursement des tarifs aériens de 30 %, un billet simple revient à 371 $. Dans le cas présent, il est donc plus avantageux de choisir le volet de remboursement des tarifs aériens de 30 %.