Coastal GasLink : 15 activistes anti-pipeline font face à des accusations criminelles

La Couronne décidera d’ici quatre semaines si elle déposera également des accusations criminelles contre 10 autres activistes qui ont été arrêtés l’automne dernier.

Elle ajoute que deux des 27 activistes arrêtés ne feront pas face à des accusations criminelles.

Le gazoduc de 670 kilomètres doit relier le nord-est de la province à Kitimat, sur la côte, où une usine de liquéfaction du gaz et un port sont en construction.

Des manifestations contre le pipeline ont éclaté en 2019 et 2020 suivies de l'arrestation de nombreuses personnes.

L'opposition au pipeline parmi les chefs héréditaires wet'suwet'en a déclenché des rassemblements de solidarité et des blocages ferroviaires à travers le Canada l'année dernière.

Le chef et le conseil élus de la Première Nation Wet'suwet'en et d'autres dans la région ont approuvé le projet Coastal GasLink. Depuis, un protocole d'entente a été signé entre les gouvernements fédéral et provincial et les chefs héréditaires wet'suwet'en.

Avec des informations de Jason Proctor