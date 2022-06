Dévoilement du monument en hommage à Jacques Parizeau

L’inauguration de l'œuvre réalisée par les sculpteurs Annick Bourgeau et Jules Lasalle survient sept ans jour pour jour après le décès de ce bâtisseur du Québec moderne, mort en 2015 à l’âge de 84 ans.

La statue représente M. Parizeau en position debout, le pied droit placé vers l’avant et la main gauche tendue dans les airs.

La cérémonie de dévoilement du monument s’est tenue en présence de son épouse, Lisette Lapointe, de ses enfants et petits-enfants et de plusieurs personnalités politiques, dont le premier ministre François Legault, le président de l’Assemblée nationale, François Paradis, et le chef du Parti québécois (PQ), Paul St-Pierre Plamondon.

De gauche à droite: Gabriel Nadeau-Dubois, François Legault, Lisette Lapointe, la statue de Jacques Parizeau, François Paradis, Christine Saint-Pierre, Joël Arseneau. Photo : Radio-Canada / Sylvie Roy-Roussel

Les anciens premiers ministres du Québec Lucien Bouchard et Pauline Marois étaient également présents, tout comme le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet.

Premier ministre du Québec de 1994 à 1996, Jacques Parizeau a été l’un des principaux architectes de la Révolution tranquille.

Économiste de renom, professeur respecté et haut fonctionnaire influent, il a joué un rôle clé dans la nationalisation de l’électricité en plus de contribuer à la création de la Régie des rentes, de la Société générale de financement et de la Caisse de dépôt et placement du Québec.

Jacques Parizeau s'adresse à ses partisans après avoir été élu premier ministre du Québec, 1994. (Archives) Photo : Reuters / Andy Clark

Figure incontournable du mouvement indépendantiste, M. Parizeau a été à la tête du Parti québécois de 1988 à 1996. Il était premier ministre lors du deuxième référendum sur la souveraineté du Québec, en 1995, remporté de justesse par le camp du non.