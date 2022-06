L’haltérophile Maude Charron vise les Jeux olympiques de Paris

L'athlète de 29 ans, originaire de Sainte-Luce, au Bas-Saint-Laurent, a remporté la médaille d'or aux Jeux de Tokyo l'été dernier.

Au retour de la capitale nipponne, Maude Charron ne savait pas trop si elle avait envie de se relancer dans une série de qualifications, avec le spectre d'une nouvelle vague d'infections à la pandémie de COVID-19, la pression et les sacrifices que les athlètes acceptent de subir pour réaliser leur rêve.

Par contre, après avoir suivi de près les exploits des athlètes aux Jeux d'hiver à Pékin, l'idée de replonger s'est forgée. Elle a pris le temps d'écouter son corps, de le mettre à l'épreuve et de voir si le physique et le mental allaient suivre.

« Est-ce que ça me tente de me relancer là-dedans? Une partie de moi, oui. Une partie de moi veut se protéger un peu de toutes les émotions que j'ai vécues. » — Une citation de Maude Charron, haltérophile

Les annonces des sites de compétition, des logos, de l'horaire des Jeux et du dévoilement du nouveau processus de sélection de la Fédération internationale d'haltérophilie ont achevé de la convaincre de se relancer.

Paris devient de plus en plus concret. Ça devient de plus en plus réaliste. [...] J'en suis venue à la conclusion que j'ai envie d'y aller. J'ai envie de me requalifier pour une autre fois , poursuit-elle.

Des Jeux olympiques devant public

Absent des gradins pendant la pandémie de COVID-19, le public devrait être de retour aux Jeux de Paris.

Les Jeux de Tokyo ont été une belle expérience pour Maude Charron, mais ils n'ont pas été idéaux, selon elle, en raison des restrictions sanitaires. Sa famille n'a pas pu assister aux compétitions, par exemple.

« Je pense que ce qui pèse dans la balance, c'est de faire une édition olympique sans COVID. » — Une citation de Maude Charron, haltérophile

[De participer à des Jeux] sans restrictions, de pouvoir aller voir d'autres sports, de pouvoir aller parler à des athlètes d'autres pays sans avoir peur de tester positive à la COVID le lendemain, de pouvoir participer à des Jeux olympiques où mes parents peuvent venir me voir, venir vivre l'expérience des Jeux , ajoute l'athlète.

Des Jeux qui arrivent rapidement

Normalement, quatre ans séparent la tenue des Jeux olympiques.

Par contre, en raison de la pandémie, les Jeux de Tokyo ont été reportés d'un an pour avoir lieu en 2021.

C'est un cycle réduit. C'est trois ans au lieu de quatre. Ça aussi, ça a quand même aidé dans ma réflexion, le fait que ce soit écourté parce qu'on y a goûté au cycle passé avec une année d'extra. Alors oui, ça arrive plus qu'on le pense , décrit Maude Charron.

Il ne s'écoulera donc qu'un peu plus de deux ans avant la tenue des Jeux de Paris en 2024.

De nouveaux défis à affronter

Maude Charron est consciente qu'elle devra faire face à de nouveaux défis, notamment en ce qui a trait aux changements dans les catégories de poids, et à de nouvelles adversaires.

La catégorie des 64 kilos et moins n'existe plus aux Jeux olympiques. Il s'agissait de la catégorie dans laquelle l'athlète compétitionnait.

Elle devra donc changer de catégorie, ce qui implique un changement de poids pour l'athlète puisque deux choix s'offrent à elle, soit de passer chez les 59 kilos et moins ou les 71 kilos et moins.

« Soit je perds 10 livres ou je prends 15 livres. Dans les deux cas, il n'y en a aucun qui est facile. » — Une citation de Maude Charron, haltérophile

Maude et les professionnels qui l'encadrent réfléchissent sur ce qui est réalisable et sécuritaire en vue de ce changement de catégorie.

Tant que son poids reste supérieur à 64 kilos, elle est considérée comme faisant partie de la catégorie des 71 kilos et moins.

Par contre, si elle choisit de rester dans cette catégorie, elle devra mettre les bouchées doubles pour se maintenir au niveau de ses adversaires.

Je ne suis pas quelqu'un qui prend facilement du poids ou de la masse musculaire. Est-ce que je suis capable de perdre 10 livres sans mettre en péril ma santé? C'est ce qu'on est en train de voir. Je suis en train de travailler avec une nutritionniste et un médecin sportif pour s'assurer que la perte de poids se fasse graduellement et sécuritairement. Autrement, on va aller dans la catégorie qui est en haut , explique-t-elle.

En route vers les qualifications

Le processus de qualifications pour les Jeux de Paris sera moins long que celui que Maude Charron a dû franchir pour les Jeux de Tokyo.

Elle devra prendre part à deux compétitions de qualifications obligatoires et à trois autres compétitions non obligatoires.

Plutôt qu'un cumulatif de points, ce sera le meilleur résultat en termes de poids levé dans une de ces cinq compétitions qui sera pris en compte. Les 10 meilleures au monde se qualifieront ainsi pour Paris.

En attendant, Maude Charron a quitté le pays mardi pour la Suède afin de participer à un camp d'entraînement de l'équipe canadienne. Cette formation représentera le Canada aux Jeux du Commonwealth cet été à Birmingham en Angleterre.

L'haltérophile de Sainte-Luce prendra part à la compétition le 1er août.

Maude Charron participera aux Jeux du Commonwealth cet été en Angleterre. La voici aux Jeux du Commonwealth de 2018, en Australie. (Archives) Photo : Getty Images / Jason O'Brien

Son rythme d'entraînement s'est accéléré dans les dernières semaines, notamment pour préparer les derniers championnats canadiens qui ont eu lieu à Kelowna, en Colombie-Britannique, la fin de semaine du 21 et 22 mai.

D'ailleurs, Maude Charron a été couronnée athlète par excellence des championnats canadiens avec une 6e couronne de championne nationale, dans la catégorie des 64 kilos.

Elle a réussi à soulever 101 kg à l'épaulé-jeté et 125 kg à l'arraché, pour un total de 226 kilos. Sa marque finale avait été de 236 kilos aux Jeux de Tokyo.

Dans les derniers mois, l'athlète a aussi terminé ses études à l'École nationale de police du Québec à Nicolet.

Elle entre dans le processus d'embauche. Maude Charron soutient qu'elle verra ce qu'il lui sera possible de faire pour concilier sa vie d'haltérophile et de policière.

D'après les informations de René Levesque