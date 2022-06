Les Winnipégois sollicités sur un projet de pistes cyclables à Saint-Boniface

Le projet vise à construire une piste cyclable qui relierait le centre-ville de Winnipeg et la rue Nairn, dans Elmwood, en passant par Saint-Boniface.

L'administration propose trois options, dont un passage sur le boulevard Provencher.

Le boulevard Provencher, dans le quartier de Saint-Boniface Photo : Radio-Canada / Marouane Refak

Charles Feaver, membre de Bike Winnipeg, un organisme qui fait la promotion du transport actif, se dit favorable au tracé le long du boulevard Provencher.

Il pense que c'est la meilleure option, car elle serait plus viable. Parce que ça redéfinit Provencher comme la rue principale de Saint-Boniface. Si on construit une piste cyclable, ça va donner la possibilité de s'y rendre à vélo pour magasiner. À long terme, c'est la meilleure idée , dit-il.

Toutefois, l'administration municipale a déjà fait savoir que cette option coûterait plusieurs millions de dollars et retarderait le processus de construction en raison de l’ampleur des travaux de réaménagement.

Charles Feaver, membre de Bike Winnipeg Photo : Radio-Canada / Jeff Stapleton

Le deuxième tracé proposé par la Ville préconise un passage par l'avenue de la Cathédrale et la rue Notre-Dame.

On aime aussi l'idée de la rue Notre-Dame parce que si on passe par Saint-Boniface, il y a un petit pont pour le transport actif qui traverse la Rivière Seine et qui rejoint cette rue-là , fait remarquer Charles Feaver.

Quant à la troisième option : il s'agirait d'un itinéraire qui passerait par l'avenue Cathédrale, les rues Dumoulin, La Flèche et La Vérendrye jusqu'à la rue Archibald.

Une réunion publique virtuelle aura lieu le mardi 7 juin de 19 h à 20 h. Les résidents qui souhaitent y prendre part peuvent s'inscrire dès maintenant.