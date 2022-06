Nombre anormal de carcasses d’eiders et de goélands retrouvées sur les îles de l’estuaire

Un nombre anormal de carcasses d'eiders et de goélands a été retrouvé sur les îles de l'estuaire du fleuve Saint-Laurent et leur mort serait liée à l'influenza aviaire. Des spécialistes des oiseaux sauvages disent avoir retrouvé plusieurs centaines de spécimens morts dans ces colonies.

Le professeur retraité au département des Sciences biologiques de l' UQAM et administrateur à la Société Duvetnor, Jean-François Giroux, indique avoir visité cinq colonies d'oiseaux sauvages dans la dernière semaine.

Son équipe et lui ont retrouvé 860 carcasses d'eiders, surtout des femelles, et 280 carcasses de goélands à manteau noir et de goélands argentés.

Habituellement, ils ne retrouvent que quelques oiseaux morts lors de leurs visites. Il y en a toujours chaque année quelques individus, soit par vieillesse ou par prédation, mais cette année, lors de notre inventaire qui a commencé la semaine dernière, nous avons vu des nombres anormaux de carcasses qui jonchaient le sol, tant chez les eiders que chez les goélands , explique-t-il.

Jean-François Giroux ajoute que, selon lui, le virus semble principalement affecter les femelles eiders puisque les mâles accompagnent très peu leurs congénères féminines sur les sites de nidification des îles.

Les femelles nichent à proximité les unes des autres et le virus se transmet donc facilement entre elles, par leurs fientes ou par aérosol.

Les eiders partagent aussi leurs sites de nidification avec les goélands.

« Au moins 10 % des femelles [eiders] ont péri dans cette épidémie-là. » — Une citation de Jean-François Giroux, professeur retraité au département des Sciences biologiques de l' UQAM et administrateur à la Société Duvetnor

On n'est pas sûrs que toutes les femelles sont mortes de l'influenza, mais les 10 carcasses analysées par PCR ont effectivement démontré qu'il y a présence du virus de l'influenza aviaire , estime Jean-François Giroux.

Jean-François Giroux affirme que près de 900 carcasses d'eiders et près de 300 carcasses de goélands ont été retrouvées en une semaine dans cinq colonies du Bas-Saint-Laurent. Photo : Radio-Canada / Jean-Luc Blanchet

Le technicien en aménagement de la faune au département des Sciences biologiques de l' UQAM , Francis St-Pierre, qui s'est rendu sur de nombreuses îles au large du Bas-Saint-Laurent et de la Côte-Nord dans les dernières semaines, affirme que l'endroit où il a identifié le plus de carcasses est l'Île aux Pommes, au large de Trois-Pistoles.

« Ce n'est pas une année facile pour les colonies d'eiders et d'oiseaux marins dans la région du Bas-Saint-Laurent. » — Une citation de Francis St-Pierre, technicien en aménagement de la faune

Environ 30 000 couples d'eiders à duvet habitent dans l'estuaire du Saint-Laurent, soit environ 60 000 individus.

Ils se reproduisent sur différentes îles.

Quand il y a des épidémies comme ça, qui affectent directement des adultes qui sont en âge de se reproduire, évidemment, ça va prendre quelques années avant que la population ne s'en remette. On est encore en train d'évaluer l'impact que ça a , poursuit Francis St-Pierre.

« On est un peu devant l'inconnu. On veut retourner sur les îles dans les prochaines semaines pour voir si ça a affecté encore plus d'oiseaux. » — Une citation de Francis St-Pierre, technicien en aménagement de la faune

MM. St-Pierre et Giroux rappellent que la dernière épidémie à avoir frappé les oiseaux sauvages des îles de l'estuaire, dont les eiders, était liée au choléra aviaire qui, contrairement à l'influenza aviaire, est causé par une bactérie et non un virus. On a de la difficulté à identifier ce qui crée des épidémies foudroyantes , indique le technicien en aménagement de la faune.

Une carcasse d'oiseau mort retrouvée sur la grève à Notre-Dame-du-Portage mercredi. Photo : Radio-Canada / Jean-Luc Blanchet

Jean-François Giroux encourage les plaisanciers qui se rendront sur les îles cet été à signaler la présence de carcasses d'oiseaux aux autorités.

Les gens qui viendront à l'Île aux Lièvres, on leur demandera [de nous dire] s'ils détectent des carcasses, avec une localisation, même si elle est approximative. Ça va nous aider à accélérer l'enlèvement de ces carcasses-là. L'idée est de sensibiliser les gens, d'éduquer parce que ça fait partie de la dynamique des populations d'oiseaux sauvages , soutient-il.

Les excursions prévues sur certaines îles du Saint-Laurent, comme l'île aux Lièvres, ne sont pas annulées en raison de l'épidémie.

Le professeur retraité rappelle que le risque de transmission du virus de l'influenza aviaire de l'oiseau à l'humain est faible. Il recommande tout de même d'éviter de toucher les oiseaux morts.

Avec les informations de Patrick Bergeron