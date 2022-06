Une campagne met en lumière les enjeux auxquels sont confrontés les vétérinaires

L’Association des médecins vétérinaires de l’Alberta lance une campagne de sensibilisation pour mettre en lumière la pénurie de main-d'œuvre et la surcharge de travail que confronte la profession.

La campagne Every Name Deserves Care (Chaque nom mérite des soins) vise à susciter l'appréciation et le respect envers la profession vétérinaire, affirme Darrell Dalton, registraire de l’association.

Pour garder les professionnels en santé, on demande aux gens d’être patient avec les équipes vétérinaires et qu’ils se rendent compte qu’ils travaillent au maximum de leur capacité , dit-il.

Pourquoi manque-t-il de vétérinaires?

La pénurie de vétérinaires date depuis des années, mais le problème s’est exacerbé pendant la pandémie, affirme Serge Chalhoub, membre du comité des enjeux nationaux de l'Association canadienne des médecins vétérinaires.

En plus de la hausse du nombre d’adoption d’animaux de compagnie, dit-il, de nombreux professionnels ont pris leur retraite plus tôt et d’autres ont quitté le métier ces deux dernières années.

[C’était] plus difficile pour le vétérinaire pendant la pandémie de faire son travail, explique Serge Chalhoub. Ça devient difficile de rester dans le marché du travail en matière de stress, d’anxiété, de ressources. Pendant la pandémie, beaucoup de professionnels sont partis de la profession, tombés à temps partiel [ou ont fait des épuisements professionnels] .

Selon lui, le manque de places dans les programmes de médecine vétérinaire en Alberta est aussi une autre cause du problème.

Un nombre de places doublé

En février, la province a annoncé un investissement de 59 millions de dollars pour agrandir le programme de médecine vétérinaire de l’Université de Calgary.

En mai, elle a aussi annoncé 8,4 millions de dollars sur trois ans pour doubler le nombre de places dans le programme à l’Université de Calgary. C’est sûr que d'augmenter le nombre d'étudiants va aider. Mais ce n’est pas quelque chose qui va se régler demain , dit Serge Chalhoub. Ça va commencer dans deux ans [...] c’est un programme de quatre ans, donc cela [prendra] au moins six ans avant de voir les nouveaux [diplômés] sortir.

D'après lui, il faut également prendre des mesures pour retenir les employés.

Il faut entre autres s'attaquer aux problèmes d’anxiété et de dépression dans le milieu, augmenter le nombre de techniciens et augmenter la rémunération des vétérinaires, dit-il.

Sans oublier qu’il faudrait éduquer davantage les gens sur les responsabilités d'avoir un animal de compagnie. Ils doivent avoir un budget et connaître les particularités de leur animal pour bien s'occuper de lui.

Dans un communiqué de l’Association des médecins vétérinaires de l’Alberta, la province compte plus de 840 postes vacants de vétérinaires.

Selon Serge Chalhoub, ce manque touche davantage le milieu agricole et ses bêtes comme les bovins et les chevaux. Il est difficile de trouver et de garder des vétérinaires dans les régions rurales.

Darrell Dalton demande aux gens d’être patients et de coopérer sachant que les vétérinaires sont débordés de travail.