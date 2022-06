Regain d’intérêt pour la photographie argentique au Nouveau-Brunswick

Roger LeBlanc est responsable des ventes chez Ivan's Camera à Moncton au Nouveau-Brunswick depuis 37 ans. Photo : Radio-Canada

Roger LeBlanc y travaille depuis 37 ans et ne s’attendait pas au retour de ces anciens appareils, alors que le numérique bat son plein.

« Ç’a vraiment augmenté de beaucoup beaucoup. Tu vois des jeunes arriver ici avec des caméras, soit qu'ils ont trouvé des caméras de leurs parents, leurs grands-parents et puis ils s'intéressent dans le film et ils n'ont jamais vu de film, c'est nouveau à eux. » — Une citation de Roger LeBlanc, responsable des ventes chez Ivan's Camera

Ivan’s Camera est le seul magasin dans la province qui développe les pellicules photographiques en couleur sur place et la demande a augmenté de 45 pour cent lors des deux dernières années.

Même si le magasin ne vend plus d'appareils photo argentiques, la vente de pellicule photographique a quant à elle augmenté de 5 pour cent, malgré la pénurie de ces rouleaux qui a affecté le magasin il y a 2 ans.

On développe deux fois par semaine, les lundis, jeudis et il y a des semaines qu'il y a au-delà de 50 à 60 rouleaux de film , précise Roger LeBlanc.

Un appareil photo bien apprécié des amateurs

Marc-André Belliveau est un photographe amateur qui s'intéresse à la photographie argentique. Photo : Radio-Canada

Pour des amateurs de la photographie argentique comme Marc-André Belliveau, ce genre d'appareil offre un style différent à la photo, comparativement à celles prises sur les téléphones cellulaires.

C'est pas que je trouve que des photos digitales ne sont pas bonnes ou rien, j'aime juste beaucoup plus la manière que ça fesse la pellicule et que c'est comme une machine que tu set toi-même.

Il n’y a rien d'automatique et c'est ça que j'aime, tu peux être plus créatif, t'as plus de contrôle , précise-t-il.