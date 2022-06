Jean-Maurice Matte fait le saut pour les libéraux dans Abitibi-Est

Celui qui a été maire de Senneterre pendant 19 ans tentera de déloger le député et ministre Pierre Dufour, en poste depuis 2018.

Jean-Maurice Matte explique que le dossier de la fermeture temporaire de l'urgence au Centre de santé de Senneterre a été l'élément déclencheur de son saut en politique provinciale.

Je suis vraiment fier et content de faire le saut, lance-t-il. J’ai toujours eu en tête de me trouver des tribunes pour aider les gens et la politique provinciale est une excellente tribune. Le dossier de l’urgence a été totalement injuste. On s’est sentis démunis. La décision a été centralisée à Québec, à 800 kilomètres de distance, sans support de nos députés régionaux.

Jean-Maurice Matte se présente dans Abitibi-Est pour le Parti libéral du Québec. Photo : Radio-Canada / Marc-André Landry

Candidat conservateur au fédéral en 2008 et 2011, il dit avoir été séduit par la volonté du Parti libéral du Québec de prioriser le développement des régions.

C’est le parti qui nous a ouvert les portes de l’Assemblée nationale pour faire avancer et donner une visibilité provinciale à notre dossier de l’urgence, rappelle Jean-Maurice Matte. Madame Anglade a démontré une belle sensibilité pour les régions. Je crois à la Charte des régions et c’est à nous de lui donner notre couleur. Le maintien, la consolidation et le développement des services publics dans la région, il faut y travailler de façon sérieuse. C’est vrai en santé, mais aussi en éducation ou en environnement par exemple. Il faut s’en occuper sans toujours devoir attendre les réponses de Québec.

Jean-Maurice Matte lors de l'annonce de sa candidature dans Abitibi-Est. Photo : Radio-Canada / Marc-André Landry

Malgré des sondages qui semblent indiquer une forte avance pour la CAQ au Québec, Jean-Maurice Matte dit ne pas s’être attardé à cela dans sa réflexion. Il est d'avis que les électeurs d'Abitibi-Est lui accorderont leur appui.

Personne ne va pouvoir m’accuser de toujours vouloir embarquer sur des vagues. Pour l’instant, on voit bien qu’il n’y a pas de vague libérale en vue. Mais je crois au programme du parti et je sais que les régions n’ont pas envie de toutes virer à la couleur CAQ. Le comté d’Abitibi-Est est mûr pour un politicien d’expérience qui a déjà prouvé qu’il est capable de travailler pour les gens de sa ville, de la MRC Vallée-de-l’Or et de la région , conclut-il.

En plus de Jean-Maurice Matte et Pierre Dufour, le seul autre candidat confirmé dans Abitibi-Est est Benjamin Gingras, pour Québec solidaire.