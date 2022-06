Saguenay veut être plus efficace auprès des personnes handicapées en cas d’urgence

Le programme, lancé il y a quelques années, mais récemment bonifié, permet aux citoyens de faire répertorier leur domicile dans le logiciel des pompiers et d'être secourus rapidement et adéquatement si un incendie se déclare.

On peut sauver des vies. Ce programme peut faire toute la différence en cas d’urgence , mentionne le conseiller municipal et président de la Commission des services communautaires, de la vie de quartier et du développement social, Claude Bouchard.

Le programme existe à Saguenay, mais aussi dans plusieurs autres villes québécoises. Photo : Radio-Canada

Le programme permet aux premiers répondants d’identifier, avant leur arrivée sur les lieux, le type d’aide à apporter ou le genre d’équipement à prévoir pour secourir les gens.

« C’est une sécurité. L’incendie, on ne le souhaite à personne, mais on ne sait pas quand ça arrive. Les pompiers sont là pour nous aider, ayez confiance. » — Une citation de Gilles Gauthier, membre du programme

Seulement 250 personnes sont inscrites au programme actuellement. La Ville de Saguenay espère rejoindre le plus de citoyens possible aux prises avec un handicap.

Le programme Secours adaptés existe dans plusieurs municipalités du Québec.

D'après les informations de Mélyssa Gagnon