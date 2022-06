Des pelles pleines de carcasses de fous de Bassan

Des équipes de Lavages industriels Vigneau, une entreprise de l’archipel, ont déjà inspecté la plage de la Dune-de-L'Ouest qui relie l'île du Cap-aux-Meules à l'île du Havre-Aubert, en plus de collecter les carcasses qui jonchent des plages de secteur de Bassin.

Lundi, les équipes avaient sillonné la plage du Corfu dans le secteur de L'Étang-du-Nord.

Une seule équipe, deux hommes, parcourent les plages des Îles à la recherche d'oiseaux morts. Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

La semaine dernière, le ministère de l'Environnement avait avancé le chiffre de 300 carcasses au total à ramasser. Québec précise désormais qu'il s'agit d'une estimation qui sera confirmée ou non à la fin de l’opération.

Environ 300 carcasses auraient été récupérées depuis lundi.

Un résident a dénombre 315 carcasses de fous sur environ une quinzaine de kilomètres de plage à Havre-aux-Maisons. Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

Des oiseaux morts partout

Il y a beaucoup de gens qui ne veulent plus marcher sur les plages avec leur chien parce qu’ils ont peur que leur chien aille goûter à la carcasse. Ça devient un problème , commente le Madelinot Henri-Paul Bénard.

Le Madelinot Henri-Paul Bénard affirme avoir dénombré 315 oiseaux morts lors d'une seule balade Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

Ce dernier soutient avoir dénombré 315 oiseaux morts lors d'une seule balade de 15 kilomètres en VTT sur la plage de la Cormorandière à Havre-aux-Maisons. Le Madelinot a tourné une vidéo de son parcours  (Nouvelle fenêtre) .

Après des discussions entre la Municipalité et Québec, une entreprise des Îles a été mandatée pour effectuer le travail. Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

La majorité des carcasses, 295, étaient celles de fous de Bassan, mais M. Bénard a aussi vu des cadavres de guillemots, de goélands et de corbeaux.

« C’était vraiment désolant de voir ça, c’est comme un cimetière à ciel ouvert. » — Une citation de Henri-Paul Bénard, résident des Îles-de-la-Madeleine

Il estime que l'opération de nettoyage a pris trop de temps à se mettre en branle, car plusieurs carcasses sont maintenant ensablées et difficiles à repérer. Il craint que plusieurs carcasses demeurent sur la plage. Le problème, dit-il, c’est que ça va s’ensabler et ils ne les verront pas et avec d’autres tempêtes, ça va sortir du sable.

Environ une centaine d'oiseaux ont été ramassés sur la plage du Sandy Hook à Havre-Aubert Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

Des rafales de vent de 70 km/heure étaient d’ailleurs attendues mercredi.

Sous surveillance

Il est encore trop tôt pour bien évaluer l’impact de la mortalité des fous de Bassan sur les colonies du Québec et de l’Atlantique, selon François Fournier du Service canadien de la faune. Néanmoins, le gestionnaire rappelle que ces colonies, notamment celles du Québec, compte des milliers d’individus.

Gestionnaire de l'évaluation de la faune et des habitats au Service canadien de la faune du ministère de l’Environnement et des Changements climatiques, M. Fournier rappelle que ce sont les provinces qui sont responsables de surveiller le virus.

La présence du virus H5N1 a été confirmée au Québec le 1er avril dernier. La semaine dernière, l'analyse de cinq fous de Bassan a confirmé la contamination aux Îles-de-la-Madeleine. Photo : Radio-Canada

Puisque l'épizootie mondiale de virus de l'influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) semble toucher les oiseaux marins migrateurs, son service reste aussi à l'affût.

Avec les informations d'Isabelle Larose