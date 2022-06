Une chanson de 1985 de Kate Bush au sommet des palmarès grâce à Stranger Things

« Running up That Hill (A Deal With God) », de l’album Hounds of Love, sorti en 1985, a été découverte ou redécouverte par des millions de personnes en tant que chanson fétiche du personnage de Max. L’intrigue principale de la série se déroule dans les années 1980, à Hawkins, en Indiana, en pleine guerre froide.

Depuis la mise en ligne des sept premiers épisodes de la quatrième saison de Stranger Things, la chanson de Kate Bush a atteint la deuxième position du palmarès des pistes les plus écoutées au monde sur Spotify, et occupe la première position sur Apple Music.

Il faut dire que la série elle-même remporte un succès éclatant. Sa quatrième saison connaît la meilleure fin de semaine de lancement pour une émission anglophone de l’histoire de Netflix depuis sa sortie, vendredi dernier. Elle a atteint la première position des émissions les plus écoutées sur la plateforme dans 83 pays, selon Netflix.

Running up That Hill n’est pas la seule chanson à connaître une nouvelle heure de gloire grâce aux récents épisodes de la série. Le tube reggae Pass the Dutchie, du groupe britannique Musical Youth, a également semblé avoir séduit plusieurs adeptes de la série, qui ont partagé la chanson sur les réseaux sociaux.

Cela rappelle le phénomène entourant le succès Dreams, de Fleetwood Mac, qui avait de renoué avec la popularité plus de 40 ans après sa sortie initiale grâce à une vidéo TikTok d’un homme faisant de la planche à roulettes sur le bord d’une route.