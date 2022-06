India Desjardins décortique l’abus de pouvoir dans son balado Tomber : Michel Brûlé

Dans son nouveau balado, intitulé Tomber : Michel Brûlé, l’autrice India Desjardins retrace le parcours et les frasques de l’éditeur québécois décédé l’an dernier dans des circonstances nébuleuses au Brésil , afin de porter un constat plus général sur les relations de pouvoir, les milieux de travail toxiques, le mouvement #MoiAussi et la violence psychologique.

Quel genre de vie faut-il avoir vécu pour que les gens ne croient pas à notre mort? C’est la question que s’est posée India Desjardins et qui l’a poussée à s’intéresser à l’histoire de cet éditeur, avec qui elle a personnellement vécu une relation de travail toxique, suivie d’un long conflit qui a eu des répercussions sur sa santé.

M. Brûlé, fondateur des éditions Les Intouchables, a été le premier éditeur d’India Desjardins pour sa série de romans jeunesse Aurélie Laflamme. Ce qui avait débuté comme une relation fructueuse s’est transformé en violence psychologique, l’homme n’aimant visiblement pas se faire dire non.

India Desjardins sur le plateau de « Tout le monde en parle » Photo : Karine Dufour

Moi, j’ai toujours voulu faire huit tomes d’Aurélie Laflamme, j’avais une histoire en tête. Michel m’a appelée pour qu’on continue, mais je lui ai dit "Non, la fin, c’est la fin". C’était important pour moi artistiquement , a expliqué India Desjardins à l’émission Pénélope.

Il ne l’a pas pris et à partir de là, les problèmes ont commencé. C’était comme de petites punitions : des retards de paiement, des livres plus disponibles, etc. Et quand j’ai commencé à me battre, l’adversaire était plus fort que moi. [...] On me disait d’en parler dans les journaux, mais quand on parle, on en subit les conséquences. J’avais peur qu’il me démolisse.

Juger la cause et non la personne

Rappelons que Michel Brûlé a également été reconnu coupable d’agressions sexuelles en octobre 2020, avant de disparaître au Brésil sans avoir reçu sa peine. C’est finalement là qu’il a perdu la vie, dans un bête accident de vélo, avant de payer pour ses crimes.

L’intention d’India Desjardins n’est toutefois pas de refaire le procès de l’éditeur, mais bien de prendre son histoire comme point de départ pour diagnostiquer des problèmes de société. Je n’analyse pas un cas unique, j’analyse un cas que tout le monde peut vivre, et pas seulement dans le milieu artistique ou littéraire. Comment se créent les situations où quelqu'un abuse de son pouvoir? , a-t-elle expliqué à Claudia Hébert, chroniqueuse culturelle au 15-18.

L’autrice espère aussi que son balado permettra de libérer la parole et de donner la confiance nécessaire aux victimes pour dénoncer les situations de contraintes sexuelles ou psychologiques. Elle affirme d’ailleurs avoir reçu plusieurs témoignages sur Michel Brûlé depuis la mise en ligne du balado, mardi.

En se plongeant dans les archives, India Desjardins a pu constater que Michel Brûlé avait pu exprimer des positions de gauche, féministes et en faveur de la justice sociale par le passé alors qu’elle le voyait comme une personne désabusée et misogyne vers la fin de sa vie.

« Ce que j’ai le plus appris [en faisant le balado], c'est qu’on dirait qu’on veut que nos méchants soient vraiment méchants et que nos victimes soient vraiment des anges alors qu’il y a des zones de gris. » — Une citation de India Desjardins

Il faut juger la cause, non pas la personne, comme me l’a dit Suzanne Coupal [une juge à la retraite qui participe au balado] , ajoute-t-elle.

Michel Brûlé, mort ou vivant?

Même si India Desjardins ne voulait pas que son balado tourne autour de la mort mystérieuse de Michel Brûlé, il était inévitable qu’elle aborde la question. Et si elle doutait qu’il fût bel et bien mort au début de ses recherches, ces doutes se sont dissipés depuis.

J’ai couvert les théories du complot entourant sa mort, dans lesquelles je me suis laissée aspirer moi-même , a-t-elle avoué à Pénélope McQuade. C’est ma conversation avec [la procureure] Valérie Lahaie sur les preuves [qui m’a convaincue]. Pour qu’une théorie du complot fonctionne, il faut que plusieurs personnes soient dans le secret.

Dans le balado, on apprend que Michel Brûlé était bipolaire et qu’il était peut-être dans un creux au moment de sa mort. « Des fois, les gens qui sont dans un down peuvent avoir des idées suicidaires », précise India Desjardins. Suicide ou bête accident de vélo? Il y a des réponses qu’on n’aura probablement jamais , conclut-elle.

Les six épisodes du balado Tomber : Michel Brûlé sont sur le site de Radio-Canada OHdio.