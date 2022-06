Un front commun pour le logement abordable s’organise à Montréal

Pour contrer la crise du logement qui frappe la métropole, la Ville de Montréal s'engage à créer 60 000 habitations abordables d'ici 10 ans, en partenariat avec les secteurs de l'immobilier et de l'économie sociale.

La Ville de Montréal, avec ses partenaires, veut avoir une meilleure prise sur le prix des logements locatifs et privés, a expliqué la mairesse Valérie Plante. Et ce, sur une longue période, je parle de 40 ans, minimum.

Avoir accès à un toit, c'est un droit fondamental , a-t-elle rappelé lors d'une conférence de presse qui réunissait notamment, mercredi, des représentants du Groupe immobilier Broccolini, du Fonds immobilier de solidarité FTQ, de la Société d'habitation et de développement de Montréal (SHDM) ou encore de la Société de développement Angus.

Les stratégies par lesquelles on développera ces 60 000 logements abordables restent à définir. D'ici la fin du mois, fonctionnaires, experts et promoteurs privés se réuniront et feront part de leurs travaux au début de 2023. Ils se pencheront sur :

la stratégie foncière et immobilière de la Ville de Montréal;

la fiscalité et le financement des projets;

la facilitation des projets et les évolutions réglementaires;

le rôle et les mandats de la SHDM.

Une chose est sûre, affirme Benoit Dorais, vice-président du comité exécutif, le marché immobilier n'est plus adapté actuellement aux besoins de la population .

« L'accès à l'habitation est de plus en plus difficile pour tout le monde, que ce soit dans le marché locatif ou dans celui de l'achat. Alors, on doit agir sur ces deux fronts. » — Une citation de Benoit Dorais, maire de l'arrondissement montréalais du Sud-Ouest

Un premier projet pourrait voir le jour d'ici cet été en fonction des balises actuelles , a-t-il indiqué. Par la suite, diverses approches seront testées grâce à des projets pilotes.

Ne pas répéter les erreurs du passé

Mais qu'est-ce qu'un logement abordable? Difficile de répondre à cette question, dit Valérie Plante, qui déplore que cette recherche active de solutions n'ait pas été instaurée il y a 10, voire 20 ans.

Moi, quand je suis arrivée à Montréal il y a 20 ans, on disait un quatre et demie, c'est 450 $ [de loyer]. Ce n'est plus le cas, parce qu'aucun mécanisme n'a été mis en place pour assurer qu'il y ait des logements abordables, dit-elle.

La mairesse de Montréal promet de créer des logements abordables et d'établir des mécanismes de contrôle pour ne pas répéter les erreurs du passé .

Au sein de ce front commun destiné à faire sortir de terre les logements dont Montréal a besoin , il y a l'entreprise d’économie sociale Bâtir son quartier. Selon sa directrice, Edith Cyr, ce grand chantier permettra de trouver des solutions concrètes pour répondre aux besoins des Montréalais en quête d'habitations abordables, sociales et communautaires.

La mairesse de Montréal, Valérie Plante, entourée des participants au front commun, dont notamment des promoteurs immobiliers, des représentants de la SHDM et de la Société de développement Angus et des représentants du secteur de l'économie sociale. Photo : Radio-Canada / Anne Marie Lecomte

Aux yeux de Valérie Plante, Montréal est au pays, et sans doute en Amérique du Nord, la ville où le logement est le plus abordable.

Mais, à l'heure où la Banque du Canada fait passer son taux directeur de 1 % à 1,5 %, et alors que le taux d'inflation au pays atteignait 6,8 % en avril, les obstacles au logement abordable sont nombreux.

Pour y remédier, la Ville s'est entretenue ces derniers mois avec des acteurs qui ont une partie de la recette : il y en a qui ont de la difficulté à boucler un projet abordable en raison des taux d'intérêt , a expliqué Benoit Dorais. [...] Pour d'autres, c'est la maîtrise foncière [...]; ils sont incapables d'acheter .

L'idée est de créer des maillages entre les uns et les autres, poursuit M. Dorais, responsable du dossier de l'habitation dans l'administration Plante.

« On est face à une crise actuellement, on va trouver des solutions. » — Une citation de Benoit Dorais, maire de l'arrondissement montréalais du Sud-Ouest

En réaction à l'annonce de ce front commun, l'opposition officielle à l'Hôtel de Ville de Montréal a affirmé qu'après cinq ans au pouvoir, l'administration Plante aurait dû accomplir des actions concrètes plutôt que de simplement créer des comités .

L’administration n’en est même pas encore à l’étape de définir ce qu’est un logement abordable, alors qu’elle en promet des milliers , a critiqué Aref Salem, chef de l’opposition officielle et chef d’Ensemble Montréal.

Garder les Montréalais sur l'île

La Ville de Montréal souhaite aussi garder les gens sur l'île, a renchéri la mairesse Plante, qui est aussi présidente de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM). Pour les gens qui quittent [l'île], on n'est même plus dans la première couronne [de la banlieue]. Ça va encore plus loin.

Dans le contexte où il faut lutter contre l'étalement urbain et contre les changements climatiques, les efforts déployés par Montréal pourraient inspirer d'autres municipalités. Des villes de taille moyenne comme Sherbrooke commencent à vivre de l'étalement urbain , souligne Mme Plante.

Mais à Montréal, pour qu'un projet voie le jour, des années d'efforts sont nécessaires.

À preuve, le chantier en cours dans l'arrondissement de Saint-Laurent a nécessité près d'une décennie de préparation et de travaux. Il mènera, à terme, à la création de 169 logements sociaux et abordables au sein d'un immeuble de huit étages.