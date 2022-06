Le sort d’une maison patrimoniale dans le secteur de Hull en suspens

Le Service de l'urbanisme et du développement durable (SUDD) de la Ville de Gatineau recommande que la résidence bâtie vers 1910 soit conservée, en raison de son cachet patrimonial.

Cependant, l'entreprise Gestion NDI Champlain, qui est propriétaire de cet immeuble de même que six autres sur la même rue, a soumis un rapport démontrant que l'édifice en question pose un risque à la sécurité.

Depuis 2008, le bâtiment est inscrit à l’inventaire du patrimoine bâti de la Ville de Gatineau. L’ancienne résidence unifamiliale est même classée comme étant d’intérêt patrimonial supérieur.

Le CDD de la Ville de Gatineau souhaite donc obtenir une contre-expertise afin de prendre la décision ou non d'autoriser la démolition de cette maison, vacante depuis 2020.

Selon le président du CDD , Mario Aubé, la maison construite de style allumette possède un intérêt patrimonial de niveau supérieur, un des rares bâtiments encore avec le bois original sans subdivision nécessairement , a-t-il dit lors de la séance du 31 mai.

L’état des lieux en question

Le cachet patrimonial de la maison unifamiliale centenaire et l’état de désintégration de la résidence pèsent dans la balance des membres du CDD .

Pour le conseiller municipal Jocelyn Blondin, on ne peut nier que la maison possède un cachet patrimonial et que celle-ci fasse partie de l’histoire de l’ancienne ville de Hull, maintenant rattachée à celle de Gatineau.

Cependant, la restauration de cette maison nécessiterait énormément, énormément de travail , estime-t-il, en ajoutant que la reconstruction, si on veut, ce n’est plus du patrimonial quant à moi .

Le 207, rue Notre-Dame-de-l'Île dans le secteur de Hull, en 2008 Photo : Ville de Gatineau

De son côté, le conseiller Mario Aubé indique être lui aussi confronté à un dilemme quant à l’avenir de la maison centenaire. On se retrouve dans une situation [où il est] difficile de se positionner quand on a deux versions diamétralement opposées .

La Société d'histoire de l'Outaouais et l'Association des résidents de l'Île de Hull s'opposent à la disparition de ce vestige du passé, tout comme le conseiller municipal du district de Hull-Wright, Steve Moran.

C’est une des seules et rares maisons allumettes encore couvertes de bois , a lancé M. Moran en mêlée de presse, mardi. C’est un bijou du centre-ville. C’est très rare. On perd à vue d'œil notre patrimoine dans la région. On a vu tellement d’exemples. Il faut absolument sauver celle-là , renchérit-il.

ICI Ottawa-Gatineau a tenté de joindre les deux principaux actionnaires de l’entreprise Gestion NDI Champlain Inc., mercredi. Au moment de publier ces lignes, ces derniers n’avaient pas retourné nos appels.

Avec les informations de Nathalie Tremblay