Les Murs de Maguire retardés d’au moins un an

Le projet Les Murs de Maguire devra attendre une année de plus avant de voir le jour, à Sillery, faute de financement.

L’initiative artistique de la Société de développement commercial (SDC) Maguire, qui nécessite un investissement de 650 000 $, aurait dû faire son apparition cet été sur l’avenue Maguire, plus précisément sur le tronçon commercial. C'est du moins ce qu'avait annoncé la SDC en mars.

L’absence d’un programme de financement adéquat retarde l’arrivée du projet.

Toutefois la subvention demandée à ce jour par la SDC Société de développement commercial pour la réalisation du projet de murales dépasse les montants maximaux de tous les programmes municipaux susceptibles de financer ce genre de projet , explique David O’Brien, porte-parole et chef d’équipe aux communications à la Ville de Québec.

La rédaction d’un programme mieux adapté aux besoins financiers de projets comme ceux de la SDC Société de développement commercial Maguire est en cours d’écriture, indique la Municipalité, qui a déjà octroyé 36 000 $ pour la création des Murs de Maguire.

Présentation du projet : un bâtiment avant la création de la murale. Photo : Lucid Dreams By Dufour

Présentation du projet : un bâtiment avec murale. Photo : Lucid Dreams By Dufour

Présentation du projet : une murale avec de l'animation vidéo. Photo : Lucid Dreams By Dufour

Le directeur général de la SDC Société de développement commercial Maguire, Bruno Salvail, a déjà fait part de sa volonté de déposer une demande, une fois que le programme sera en vigueur.

Si le projet va de l’avant en 2023, comme l’entend M. Salvail, ce sont près d’une vingtaine d'œuvres qui vont joncher l’avenue Maguire, allant de la rue Sheppard jusqu'au chemin Saint-Louis.

Dans un parcours d’une heure, les visiteurs pourront observer des peintures et des photographies de très grand format présentées sur les murs des édifices. Des projections et de l’animation sonore et visuelle sont aussi prévues dans le cadre du projet.

Avec les informations de Marie Maude Pontbriand