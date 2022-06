Santé Î.-P.-É. signale une atteinte à la vie privée de 4000 patients et 1200 employés

L’ordinateur, qui a été volé au début du mois d’avril, contenait à ce moment des renseignements personnels de ces patients et employés, explique Santé Î.-P.-É. dans un communiqué publié mercredi.

L’ordinateur était protégé par un mot de passe que les techniciens de Santé Î.-P.-É. ont réinitialisé le plus vite possible, assure cette dernière. Selon elle, la probabilité que quelqu’un ait pu accéder aux renseignements personnels est faible. Elle ne croit pas non plus qu'il y a un risque de vol d'identité.

Les renseignements en question portent pour la plupart sur les consultations médicales aux services des urgences de la province du 1er septembre au 13 octobre 2021. Ils comprennent la raison pour ces consultation, le diagnostic, le nom du médecin, ainsi que le nom, la date de naissance, le numéro de carte-santé, le sexe et le code postal des patients.

L’ordinateur contenait aussi d’autres renseignements sur un petit nombre de patients – moins de 30 – qui était à l’hôpital en attendant une place dans un établissement de soins de longue durée. Il s’agit dans leur cas, en plus de leur nom et numéro de carte-santé, de renseignements sur leur admission et la durée de leur hospitalisation.

Les 1200 employés touchés travaillent dans les soins de longue durée. Les fichiers contenaient leur nom, leur poste, leurs heures de travail et leur salaire, mais aucun renseignement bancaire ou financier, précise Santé Î.-P.-É.

La Régie de santé présente des excuses

Toutes les personnes touchées ont déjà été informées, selon Santé Î.-P.-É.

Le Dr Michael Gardam, directeur général de Santé Î.-P.-É. cité dans le communiqué, présente des excuses aux patients et aux employés. Au nom de Santé Î.-P.-É., je suis désolé de ce qui s’est passé.