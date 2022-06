Québec recense 7 nouveaux décès liés à la COVID-19

Elles signalent aussi une baisse de 42 hospitalisations liées à la maladie, portant ainsi le total à 1139 sur l'ensemble du territoire.

De ce nombre, 31 patients sont soignés aux soins intensifs, ce qui correspond à une diminution de 1 par rapport à la veille.

La santé publique enregistre sur le terrain 51 nouvelles entrées dans les établissements de soins relativement au coronavirus et 93 nouvelles sorties .

De plus, les autorités sanitaires font état de 711 nouveaux cas déclarés et de 211 éclosions actives.

Toutefois, le nombre de cas recensés n'est pas représentatif de la situation, puisque l'accès aux centres de dépistage n'est possible que pour les groupes jugés prioritaires.

De plus, on compte 168 tests rapides autodéclarés pour la journée d'hier, dont 139 jugés positifs.

Par ailleurs, 11 557 analyses ont été effectuées en laboratoire dans les dernières 24 heures avec un taux de positivité de 7,2 %. Le taux de positivité sur sept jours se chiffre à 6,3 %.

On dénombre également 3951 travailleurs de la santé absents pour des raisons liées à la COVID-19.

À ce jour, plus de 91 % des Québécois de cinq ans et plus ont reçu une dose de vaccin contre la COVID-19, 55 % ont reçu une troisième dose et 14 % une quatrième dose, selon les données du ministère de la Santé et des Services sociaux.