Une piste cyclable prend naissance au Restigouche

Depuis trois ans, un groupe de huit citoyens de Campbellton travaillent à concrétiser ce projet.

La piste d’environ cinq kilomètres débute au camping municipal de Campbellton, situé à proximité du pont interprovincial J. C. Van Horne. Elle contournera ensuite une bonne partie de la ville pour aller rejoindre le sentier Terry Fox, situé dans le Parc provincial Sugarloaf.

Le sentier sera asphalté, à l’exception d’une portion longeant des terres humides. Une courte section longeant la rivière Restigouche a déjà été asphaltée par la ville.

Avec l’annonce le 30 mai d’une contribution de plus de 400 000 $ du gouvernement du Canada, le projet peut maintenant officiellement aller de l’avant.

« Toutes les statistiques le démontrent, le cyclisme est une activité à la hausse ces dernières années. Et avec la pandémie, c’est encore davantage le cas. »

L’organisme à but non lucratif croit que cette initiative contribuera à offrir une meilleure qualité de vie à la population.

Le sentier aura une vocation multifonctionnelle, et ne sera pas exclusivement utilisé par les cyclistes, selon la présidente de Vélo Restigouche.

On veut que ça profite bien sûr aux cyclistes, mais aussi aux marcheurs, aux familles qui se promènent avec des poussettes, aux personnes qui font du patin à roues alignées, aux personnes qui ont des véhicules adaptés.

Dominique Eddie estime que l’initiative contribuera à améliorer la santé physique et mentale des citoyens.

Vélo Restigouche voit encore plus grand et souhaite que le présent projet ne soit qu’une première étape vers la création d'un circuit de pistes cyclables pour la grande région de Campbellton.

La prochaine étape serait de continuer la piste vers l’ouest le long de la rivière Restigouche, pour ainsi traverser la communauté d’Atholville et terminer son trajet à la plage de Tide Head.

Dominique Eddie croit qu’un circuit régional de sentiers asphaltés contribuerait à attirer et à retenir davantage de touristes dans la région.

« On est tous envieux quand on regarde le Véloroute de la Péninsule acadienne. Pour l'instant nous, on en est qu'au début. Mais c'est évident qu'on souhaiterait avoir des pistes ici aussi pour faire découvrir notre belle région. »