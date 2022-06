Les troupes ukrainiennes commencent à se retirer de Sievierodonetsk

Les forces ukrainiennes se sont en partie retirées de la ville de Sievierodonetsk, désormais contrôlée à 70 % par les troupes russes, pour s’installer dans « des positions plus avantageuses », a annoncé mercredi le gouverneur de la région de Louhansk, Sergueï Gaïdaï.

Une autre partie de l’armée ukrainienne continue tout de même de se battre à l’intérieur de la ville , tandis que la ville jumelle de Lyssytchansk, séparée de Sievierodonetsk par la rivière Donets, demeure entièrement sous contrôle ukrainien , a-t-il assuré sur Telegram.

Le maire de Sievierodonetsk, Alexandre Striouk, a fait une estimation similaire, en déclarant à Reuters que l’armée russe occupe 60 % de la ville, contre 20 % pour l’armée ukrainienne, le reste étant une zone tampon ou un no man’s land séparant les belligérants.

« Les 20 % [restants] sont férocement défendus par nos forces armées. Nos troupes tiennent les lignes défensives. Des tentatives sont faites pour repousser les troupes russes. Nous espérons que, malgré tout, nous allons libérer la ville. » — Une citation de Alexandre Striouk, maire de Sievierodonetsk

Le maire Striouk a réitéré que les 12 000 à 13 000 résidents demeurés dans la ville, presque entièrement détruite en raison de l’offensive russe, doivent affronter des bombardements constants et des combats de rue . Ils vivent sans électricité et manquent d'eau, de nourriture et de médicaments.

Une femme cherche des effets personnels dans les décombres de sa maison détruite par un bombardement, mercredi, à Sloviansk. Selon l'AFP, trois personnes sont mortes et six autres ont été blessées lorsque des missiles se sont abattus sur la ville mercredi. Photo : Getty Images / AFP/ARIS MESSINIS

Les évacuations de civils ont été interrompues lundi lorsqu'un convoi utilisé à cette fin a été touché par une frappe russe à Lyssytchansk, tuant un journaliste français. Le dernier lien entre Sievierodonetsk et Lyssytchansk est un pont de l'autoroute T1302, surnommée la route de la vie par les autorités ukrainiennes.

Le gouverneur Gaïdaï semble déjà anticiper le retrait complet des troupes ukrainiennes de Sievierodonetsk vers Lyssytchansk, à l’ouest. Les deux villes sont les dernières de la région de Louhansk à ne pas être entièrement sous contrôle russe.

« Si les Russes parviennent à prendre le contrôle total de Sievierodonetsk dans les deux à trois jours, ils commenceront à installer de l'artillerie et des mortiers et bombarderont Lyssytchansk plus intensément. » — Une citation de Sergueï Gaïdaï, gouverneur de Louhansk

Si l’armée russe parvenait à prendre le contrôle des villes jumelles, elle se trouverait en position de se lancer à l’assaut des portions de la région de Donetsk qui lui échappent toujours, et notamment les villes de Kramatorsk et Sloviansk.

Une bonne décision stratégique de Kiev, selon un centre de réflexion

La conquête des régions de Louhansk et Donetsk est la priorité stratégique du Kremlin depuis que les troupes russes ont été contraintes d’abandonner leur offensive sur la capitale, Kiev. L’armée russe a aussi récemment été repoussée dans la région de Kharkiv, théâtre d’une contre-offensive fructueuse de l’armée ukrainienne.

Selon l'AFP, une frappe de missile à sous-munitions a fait au moins un mort et deux blessés, mercredi, à Soledar, ville équidistante de Sloviansk et Sievierodonetsk. Photo : Getty Images / AFP/ARIS MESSINIS

Malgré la possible chute de Sievierodonetsk, l’Institute for the Study of War (ISW), un centre de réflexion basé à Washington, estime que Kiev a fait un choix judicieux en ne jetant pas davantage de ses forces dans la bataille pour le contrôle de la ville.

Les décisions de ne pas engager plus de ressources pour sauver Sievierodonestk et la décision de s’en retirer sont saines sur le plan stratégique, même si elles sont douloureuses , a-t-il écrit dans son plus récent bulletin quotidien.

L’Ukraine doit gérer ses ressources plus limitées et se concentrer sur la reconquête de territoires importants plutôt que de défendre un terrain dont le contrôle ne va pas déterminer l’issue de la guerre ou les conditions pour un renouvellement de la guerre. Selon l’ISW, c’est précisément ce que fait Kiev en procédant à une nouvelle contre-offensive dans la région de Kherson, la seule où les troupes russes ont réussi à mettre le pied à l’ouest du fleuve Dniepr.

Si cette situation devait perdurer lors de l’arrêt des combats, la Russie se trouverait dans une position très favorable en cas de reprise des hostilités. Dans le cas contraire, l’Ukraine aurait une position plus avantageuse pour se défendre.

Avec des troupes stationnées en Crimée, l'armée russe s’est rapidement emparée de la région de Kherson au début du conflit, mais l’armée ukrainienne a affirmé en début de semaine qu’elle avançait vers les villages d'Andriyivka, Lozove et Bilohirka.

Le gouverneur de la région voisine de Mykolaïv, Vitaliy Kim, a indiqué mercredi sur Telegram que les troupes russes reculaient et faisaient sauter des ponts pour empêcher une éventuelle avancée ukrainienne. Ils ont peur d'une contre-attaque de l'armée ukrainienne , a-t-il dit, sans préciser où se déroulait ce repli, qui n’a pas été confirmé par la Défense russe.